HİPOTERMİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Hipotermi geçiren kişiye ilk yardım şu şekilde yapılmalıdır;

Kişi mümkün olduğunca hareket ettirilmemelidir çünkü şiddetli hareketlenme kalp durmasına yol açabilir,

Hasta uyanık tutulmalıdır,

Sıcak ve kuru bir mekana götürülmelidir,

Yatay konumda bekletilmelidir,

Islak elbiseler çıkarılmalı, mümkünse kesilmelidir,

Eğer kişi yutabiliyorsa, ılık içecek verilmelidir,

Aniden ısıya maruz kalmamalıdır,

Sıcak kompres uygulanmamalıdır çünkü kol ve bacaklara uygulanan ovma hareketleri ya da kompresler soğuk kanı kalbe, beyne geri iter.

Orta ve şiddetli hipotermi hastanede tedavi edilir ve burada doktorlar çekirdek vücut sıcaklığını ısıtmak için özel teknikler uygulanabilir. Şiddetli hipotermi vakalarında kan vücuttan bir hemodiyaliz makinesinin yardımıyla alınıp, ısıtılıp, yeniden vücuda geri verilebilir. Kanın ısıtılmasına yardımcı olmak için damardan ısıtılmış bir tuzlu su çözeltisi de konulabilir.