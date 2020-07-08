AA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Mustafa Özbağrıaçık, koronavirüse yakalandıktan sonra zorlu bir tedavi sürecini geride bıraktı.

Türkiye'de vakaların ilk görüldüğü mart ayının son günlerinde kırgınlık, nezle gibi şikayetleri başlayan, ardından yapılan testlerinde Covid-19'a yakalandığı anlaşılan Özbağrıaçık, bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Doktor Özbağrıaçık, ülkede ilk vakanın mart ayında görüldüğünü hatırlatarak, 26 Mart'ta, görev yaptığı hastanedeki Covid servisinde nöbet tuttuğunu söyledi.

Bunun ardından kırgınlık, grip, nezle gibi şikayetlerinin ortaya çıktığını ve hapşırığın daha ön planda olduğu bazı belirtiler yaşamaya başladığını aktaran Özbağrıaçık, boğazında yanma ve öksürük gibi bulguların ise pek görülmediğini ifade etti.

"O GÜN BİR ÖLÜM KORKUSUNU HİSSETTİM"

Özbağrıaçık, bu süre içerisinde halsizliğinin arttığını, bunun üzerine 2 Nisan'da sürüntü örneği verdiğini belirterek, daha sonra Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğünden aranarak hastalığa yakalandığının bildirildiğini ve böylece evinde izole olmaya başladığını aktardı.

İlgili ilçe sağlık müdürlükleri tarafından ilaçlarının getirilmesiyle evdeki tedavi sürecinin başladığını dile getiren Özbağrıaçık, 5. gün dahiliye doktoru arkadaşının çağırması üzerine hastanede bazı tetkiklerin yapıldığını belirtti.

Özbağrıaçık, tetkiklerde kötüleşme görülünce hastaneye yatırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Çok yatmak istememiştim. O akşam ateşim çıktı. Kendimi çok kötü hissettim. Aslında kontrol altında giderken bir anda kontrol altında olamayacağını anladım. 'Bugün böyleyse yarın yoğun bakıma, sonraki gün ölecek miyim?' diye düşündüm. O gün bir ölüm korkusunu hissettim. Bu hastalık kontrol dışı ve ölebileceğimi hissettim. Sanki kaygan bir zeminde yürüyormuşsun gibi. Bastığın hiçbir yerde kendini sağlam hissetmiyorsun, her an zemin kayıyormuş gibi. Ben söylenilenlerin hepsini yapmama rağmen bedenim hastalığı kontrol edemedi. Dolayısıyla benim kontrolümden çıktı. Bugün bu kadar çıktı, yarın daha da fazla çıkabilir. Belki yoğun bakıma girip entübe olabileceğimi düşündüğüm zaman, gelecekle ilgili senaryo yazdığınızda, ölüm korkusunu hissediyorsunuz. Hemen başka ilaçlar başlandı ve ertesi günden itibaren yanıt aldım. 4 gün evde 6 gün hastanede yattım. 11. gün hastaneden taburcu olduğumda akciğer bulgularım iyileşmişti. Kendimi gayet iyi hissediyordum. 20. günde iki sürüntün negatif oldu ve hekimlik mesleğime geri döndüm."

"BU İŞİN HİÇ ŞAKASI YOK"

Op. Dr. Özbağrıaçık, Covid-19 ile mücadelede vatandaşların uzmanların uyarısını ciddiye alarak, uygulayarak hayatlarını devam ettirmesi gerektiğini söyledi.

Özbağrıaçık, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu işin hiç şakası yok. Ben söylenilenlerin hepsini yapmama rağmen belki burada hastaları tedavi ederken, belki başka bir hekim arkadaşımdan kaptım. Onun için bu işin şakası yok. Kurallara uyulması lazım. Sosyal mesafeye dikkat edilecek, maske takılacak ve el temizliğine özen gösterilecek. Mümkün olduğu kadar da dışarıda çok gezmemek lazım. Bu işte olması gereken bu çünkü. Hala kontrol altında değil, yayılım hızı ve hastalığın seyriyle ilgili hiçbir şey istediğimiz seviyede değil."