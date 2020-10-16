TEK BAŞINA

Senaryosu Mattias Olsson'a ait gerilim türündeki Tek Başına, kocasını kaybettikten sonra yeni bir başlangıç için taşındığı şehirde kaçırılan bir kadının, tutulduğu insanlıktan uzakta kulübeden kaçma çabasını anlatıyor. John Hyams'ın yönetmenliğini yaptığı; Jules Willcox, Marc Menchaca, Anthony Heald ve Jonathan Rosenthal'ın rol aldığı Tek Başına izleyici ile buluştu. Senaryosu Mattias Olsson'a ait gerilim türündeki film; kocasını kaybettikten sonra yeni bir başlangıç için taşındığı şehirde kaçırılan bir kadının, tutulduğu insanlıktan uzakta kulübeden kaçma çabasını anlatıyor.