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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması hakkında

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bir süredir Bilim Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları düzenli olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. 30-31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması gündem oldu. Peki 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

26.05.2020 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL
Bu haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı?

4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesine sayılı saatler kala "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusu gündeme geldi. Koronavirüs salgını döneminde normalleşme adımları atılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Haziran günü normalleşme takvimine ilişkin yeni dönemde atılacak adımları açıklayacak. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında bilgiler...

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.

Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer alacak.

Bu haftasonu sokağa çıkma yasağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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