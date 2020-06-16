20-21 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı gündem konusu oldu. Koronavirüs normalleşme sürecine dair önemli adımlar atılmasının ardından halkın kurallara dikkat etmemesi vaka sayılarının tekrar artmasına neden oldu. Bu hafta toplanacak kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Peki Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran Sokağa çıkma yasağı illeri hangileri? İşte detaylar...

BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme dönemi başladı ve birçok işletme faaliyetlerine başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı.

Şimdi gözler kabine toplantısından çıkacak karara kilitlendi. Önümüzdeki günlerde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalar yapıldığında sayfamızda yer alacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Sokağa çıkma yasağı son olarak; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı.

Bu hafta olası bir sokağa çıkma yasağı kararında kısıtlamanın uygulanacağı illere dair henüz bir açıklama yapılmadı.