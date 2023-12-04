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        Haberler Gündem Bu hafta satışa çıkıyor! BİM 5-8 Aralık aktüel kataloğu!

        Bu hafta satışa çıkıyor! BİM 5-8 Aralık aktüel kataloğu!

        BİM 5 Aralık Salı günü satışa çıkacak indirimli ürünleri internet sitesi üzerinden paylaştı. BİM kataloğunda bu hafta; Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Notebook, Bluetooth Speaker, Dönüştürücü Hub, Sweatshirt, Kahvaltı Seti, Yuvarlak Çerezlik gibi ürünler yer alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 22:00 Güncelleme: 04.12.2023 - 22:00
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        • 1

          Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. BİM marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı ve sınırlı sayıda ürünler alıcısıyla buluşacak. İşte, 5-8 Aralık BİM indirimli ürünler kataloğu...

        • 2

          5 ARALIK 2023 YENİ BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ

          Dost yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 117,50 TL

          Dost Probiyotik Yoğurt 1 kg 34,50 TL

          Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 L 33,50 TL

          Dost Tam Yağlı Süt 1 L 25,50 TL

          Binvezir Kaşar Peyniri 1000 g 195 TL

          Dost Çiftlik Kaşkaval Peyniri 400 g 79 TL

          Patiswiss Yer Fıstığı Kreması 72,50 TL

          Züber Karışık Kuruyemişli Hurma Bar 34,50 TL

          Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g 24,50 TL

          Serel Çanakkale Bombası 32,50 TL

          Tariş Hurma Özü Harnup Özü (Keçiboynuzu) 37,50 TL

        • 3

          BİM 8 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

          LG 50 İNÇ UHD SMART TELEVİZYON NANO766QA 16.999 TL

          Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

          HP Ryzen 5 HP Notebook 7N4W2AA 11.999 TL

          Polosmart Bluetooth Speaker 399 TL

          Polosmart Dönüştürücü Hub 119 TL

          Polosmart Bluetooth Mouse 109 TL

          Polosmart Tablet telefon Tutucu 79 TL

        • 4

          A4 Fotokopi Kağıdı 86 TL

          2024 Planlayıcı Ajanda 69 TL

          Studi Squishy Defter 69 TL

          Pelüş Kalem Kutu 69 TL

          Hasır Desenli Tükenmez Kalem Seti 59 TL

        • 5

          Kütahya Porselen Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 34,50 TL

          Bonera Kapaklı Balık Tavası 32 cm 269 TL

          Sütlük 69 TL

          Benante Fanuslu Kahvaltılık 239 TL

          Benante Yuvarlak Çerezlik 75 TL

          Benante Kahvaltı Seti 329 TL

        • 6

          Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 319 TL

          Molinella Elektrikli Çift Kişilik Battaniye 329 TL

          Molinella Kadife Yorgan Çift Kişilik 699 TL

          Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 319 TL

          Tam Fermuarlı Polar Üst 129 TL

          Sweatshirt Çocuk 99 TL

          Eşofman Altı Çocuk 79 TL

          Simli Bot Kız Çocuk 299 TL

        • 7

          Lisanslı Mega Sürpriz Yumurta 89 TL

          MGS Oyuncak Taşıyıcı Tır 179 TL

          Eğlenceli Çocuk Atlası 139 TL

          WOODOY Akıllı Şekiller 99 TL

          Kelime Oyunu 89 TL

          İlk Okuma Kitapları 19,50 TL

          Lisanslı Renkli Balonlar 12,50 TL

          Manyetik Kapaklı Planlayıcı Notluk Seti 99 TL

          Kokulu Kilitli Günlük 89 TL

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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