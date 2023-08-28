Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta?
Son Kabine Toplantısı 21 Ağustos tarihinde düzenlenmişti. Bu hafta Kabine Toplantısı olup olmadığı ise merak konusu oldu. Yeni Kabine Toplantısı tarihi ve saati ile geçmiş toplantı kararları hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek yeni Kabine toplantısı tarihi ve saati...
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Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Son toplantı 21 Ağustos tarihinde düzenlenmişti. Yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı tarihi sorgulanıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 21 Ağustos tarihinde düzenlenmişti. 14 günde bir yapılan toplantının 4 Eylül günü gerçekleşmesi bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı'nda memur zammı, emekliye ara zam başta olmak üzere küresel ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.
Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların detayları için bekleyiş devam ediyor.
Kabine Toplantısı'nda bu konuların görüşülmesi yönünde vatandaşların beklentileri arttı. Ancak toplantı konuları ile ilgli henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?
21 Ağustos Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.