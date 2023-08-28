KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı'nda memur zammı, emekliye ara zam başta olmak üzere küresel ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların detayları için bekleyiş devam ediyor.

Kabine Toplantısı'nda bu konuların görüşülmesi yönünde vatandaşların beklentileri arttı. Ancak toplantı konuları ile ilgli henüz resmi bir açıklama gelmedi.