Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Aralık ayı ilk Kabine Toplantısı ne zaman?
Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. Ekonomik gelişmeler ve gündeme dair konuların masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda gözler "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...
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Aralık ayının ilk Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Gündemdeki son gelişmeler sonrası Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları beklenirken gözler "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, yeni Kabine Toplantısı ile ilgili ayrıntılar...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın 4 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmelerin de gündemde yer alacağı ön görülüyor.
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