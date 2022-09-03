Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? 5 Eylül 2022 Bakanlar Kurulu toplantısı yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? 5 Eylül 2022 Bakanlar Kurulu toplantısı yapılacak mı?

Kabine toplantısı için heyecanlı bekleyiş başladı. Pazartesi günleri gerçekleştirilen toplantı ile ilgili vatandaşlar; bu hafta toplantı olup olmadığını merak ediyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanan kabine toplantısı ile ilgili bilgiler...

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