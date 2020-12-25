Cumartesi akşamları saat 20.00'da Star TV'de yayınlanan İbo Show'un konukları açıklandı. İbrahim Tatlıses uzun bir süreden sonra yeniden sevenlerinin karşısına çıkıyor.

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

Bu hafta İbo Show konukları; Saba Tümer, Coşkun Sabah, Linet ve Okan Bayülgen olacak.

Öte yandan, son dönemde ‘Cennetten Çiçek’ isimli şarkısıyla milyonların beğenisini kazanan Zehra, programın sürpriz konuğu olacak.