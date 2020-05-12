13 Mayıs Venüs gerilemesi burçları nasıl etkileyecek?

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık burçları… İçinize kapandığınız, kendinizi kariyere verdiğiniz bir haftadasınız. Bu hafta pek çok gezegen geri hareketine başlıyor ve bu durum üzerinizde nedensiz mutsuzluklar oluşturuyor. O nedenle karşınıza çıkan pürüzlerin sizleri aşağı çekmesine izin vermemelisiniz. Haftayı 11 Mayıs’taki Satürn retrosuyla karşılıyorsunuz. Retro döneminde bazı eski rahatsızlıklarınız gündeme gelebilir. Bir sonraki gün ise Merkür İkizler burcuna geçiyor ve aile içi ilişkilerinize daha çok özen göstermeye başlıyorsunuz. 13 Mayıs’taki Venüs retrosunda ise gayrimenkul, alım satım, ticari işlerde çok daha dikkatli davranmalısınız. 14 Mayıs’tan itibaren ise arkadaşlarınızın bir başka yüzünü görebilir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.