Merhaba sevgili Habertürk okurları… Yeni haftada artık sonbaharın etkilerini iyiden iyiye hissetmeye başlıyoruz. Peki gökyüzü burçlar için neler söylüyor dersiniz? Öncelikle 22 Eylül Salı günü Güneş, Terazi burcuna geçti. Terazi de iletişim, ilişkiler, evlilik, güzellik, adalet gibi konuları temsil ediyor. Bu nedenle bu aralar ilişkilere yoğunlaşabilir ve dengede durmak için çaba sarf edebilirsiniz. Dış görünüşünüze daha fazla önem verebilir ve dikkatleri üzerinize toplayabilirsiniz. Ayrıca enerjinizin arttığını hissedeceksiniz. 24 Eylül Perşembe günü ise Ay, Oğlak burcuna geçecek ve ani tartışmalara, açık olacağız. Peki 12 burcu ayrı ayrı neler bekleyecek? İşte 21-27 Eylül haftalık burç yorumlarınız…
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Geçtiğimiz hafta yaşanan aksiliklerden sonra yeni haftaya güzel bir başlangıç yapıyorsunuz sevgili Koç burçları… Bunun en büyük nedeni ise 22 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçişi… Yeni haftada evlilik, ilişkiler, ortaklıklar gündeminizde olacak. Eğer bulunduğunuz ortamda anlaşmazlıklar varsa iş bitirici tavırlarınızla etrafınızdakileri sakinleştirebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren bir mesleğiniz varsa güzel işler ortaya koyabilirsiniz. Fakat hafta ortalarına doğru sizi çileden çıkartmak isteyen kişi ve olaylar olabilir… Dikkatli olmakta fayda var.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Üşengeçlikten ayağa bile kalkmakta zorlandığınız günler geride kaldı… Yeni haftayla beraber kendinize daha çok bakmaya başlıyorsunuz sevgili Boğa burçları… İştahlı ve biraz tembelliğe yatkın bir burç olsanız da konu dış görünüşünüz olduğunda akan sular duruyor… Bu nedenle bu hafta daha bakımlı olmaya ağırlık veriyorsunuz. Spor ve düzenli beslenmeyle kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ayrıca yeni projeler ve iş teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Teklifleri güzel değerlendirecek ve iş bitiriciliğinizle takdir toplayacaksınız.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Bu hafta odak noktanız aşk ve ilişkiler oluyor sevgili İkizler burçları… Geçen haftanın stresinin büyük bir çoğunluğunu geride bırakıyorsunuz ve özel hayatınızı, kariyerinizin önüne koyuyorsunuz. Bunun en büyük nedeni ise 22 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçmesi… Salı gününden itibaren aşkta şansınız artıyor. Eğer yalnızsanız da bu haftayı ve ayı iyi değerlendirmenizde fayda var. Evli ve çocuklu İkizler burçlarının ise evlerinde kahkaha eksik olmayacak. Öte yandan kariyerde ise kullandığınız kelimeleri iyi seçin. Çünkü kalp kırabilirsiniz ya da tartışma ortamına zemin hazırlayabilirsiniz.
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Motivasyonunuzun gayet yüksek olduğu güzel bir haftaya başlangıç yapıyorsunuz sevgili Yengeç burçları… 22 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçişiyle kariyerde beklediğiniz değeri görmeye başlayabilirsiniz. Öyle ki sürpriz iş teklifleriyle, iş anlaşmalarıyla keyiflenebilirsiniz. Öte yandan bu hafta ev ve aile konularına ağırlık vereceksiniz. Örneğin, ailenizle güzel aktiviteler yapabilir, ev içi etkinliklerden keyif duyabilirsiniz. Bunun yanında taşınma, eşya satın alma, dekorasyon gibi ev konularına da ağırlık verebilirsiniz.
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