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Merhaba sevgili Habertürk izleyicileri… Şubat ayını yavaştan kaparken bu haftanın gündemini 17 Şubat’ta Balık burcunda gerçekleşecek Merkür gerilemesi oluşturuyor. 10 Mart’a kadar devam edecek gerileme döneminde biraz içe kapanık davranışlar sergileyebiliriz. Karamsar olmamakta fayda var. Öte yandan 19 Şubat'ta Güneş Balık burcuna geçiyor ve Balıkların doğum günü başlıyor! Tüm Balıkların doğum gününü kutluyoruz. Peki burçları ayrı ayrı neler bekliyor? Sorunun cevabı haberimizde!

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haftaya 17 Şubat’ta Balık burcundaki Merkür retrosuyla başlıyorsunuz sevgili Koçlar... Yani bu aralar eskiye dönebilirsiniz. Eski anılarınız aklınıza gelebilir, geçmişe özlem duyabilirsiniz. Ya da eski birlikteliklerinizle iletişime geçebilirsiniz. Fakat bu durum tamamen aldatıcı... Daha mantıklı düşünmenizi ve geçmişi geride bırakmanızı tavsiye ederim. Bunun yanında 19 Şubat'ta Güneş Balık burcuna geçecek ve daha enerjik olacaksınız. Haftanın son gününde gerçekleşecek Yeniay'da ise geçmişe duyduğunuz özlemden yavaş yavaş kendinizi çekip çıkarıyorsunuz.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

17 Şubat’ta Balık burcundaki Merkür retrosuyla haftayı kucaklıyorsunuz sevgili Boğalar… 10 Mart’a kadar başkalarına aldanabilirsiniz. Yalanı gerçekten ayıramayabilirsiniz. Çok iyi bir gözlemci olsanız da arkadaşlarınızın yalanlarına kanabilirsiniz. Daha dikkatli olmanızda fayda var. 19 Şubat'ta Güneş Balık burcuna geçerken kariyerde kendinizi kanıtlayacak ve başarılarınızla adınızdan söz ettireceksiniz. 23 Şubat’taki Yeniay’da ise istekleriniz ve arzularınız gerçekleşebilir. Dileğinizi iyi tutun…

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haftayı 17 Şubat’ta Balık burcundaki Merkür retrosuyla selamlıyorsunuz sevgili İkizler burçları. Gerileme en çok kariyerde zorlayacak sizleri. 10 Mart’a kadar işinizde yanlış anlaşılmalar, gerginlikler, dedikodular olabilir. Patronlarınızla aranızda polemik meydana gelebilir. O nedenle dikkatli olun. Öte yandan 19 Şubat’ta Güneş'in Balık burcuna geçişiyle yapmak istediklerinizi sıraya diziyorsunuz. Hedeflerinizi başarmak için kendinizde güç bulacaksınız ancak çok büyük işlere gerileme zamanı kalkışmayın ve martı bekleyin. Son olarak 23 Şubat’taki Yeniay’da kariyerinizde büyük adımlar atacaksınız.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

17 Şubat’ta Balık burcundaki Merkür gerilemesiyle haftayı karşılıyorsunuz sevgili Yengeç burçları. Gerileme kariyer, eğitim ve seyahat konularında dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Örneğin, sınavınız varsa, soruları dikkatli okuyup cevaplamalısınız. Çünkü yanlış anlayabilirsiniz. Ya da kariyerde imza atmanız gereken yeri iki kez kontrol etmelisiniz. Seyahate çıkacaksanız belgelerinizi birkaç kez gözden geçirmelisiniz. 19 Şubat’ta Güneş’in Balık burcuna geçişi güzel bir dönemin kapısını aralıyor. Yeniay’da ise istekleriniz gerçekleşebilir.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

17 Şubat’ta Balık burcundaki Merkür gerilemesiyle haftaya giriş yapıyorsunuz sevgili Aslanlar. Gerileme en çok sizleri para konularında etkileyecek. 10 Mart’a kadar para konularında riskli işlerden kaçınmalısınız. Ya da bu dönem çok borç altına girmemelisiniz. Harcamalarınızın artacağı dönemi kazasız belasız atlatmak ileride daha rahat hareket etmenize sebep olacak. 19 Şubat’ta Güneş Balık burcuna geçecek ve daha çok duygularınızla hareket edeceksiniz. Platonik aşkınız varsa itiraflarda bulunabilirsiniz. Son olarak haftanın son gününde gerçekleşecek Yeniay’da kazançlarınız artabilir.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

17 Şubat’ta Balık burcundaki Merkür retrosuyla haftayı kucaklıyorsunuz sevgili Başaklar… Gerileme etrafınızda yalan yanlış söylemlerin dolanabileceğine işaret ediyor. Yakınlarınızdan dedikodular, yalan sözler duyabilirsiniz. Her söylenene inanmayın! 19 Şubat’ta Güneş Balık burcuna geçiyor. Aşk hayatınızda şanslısınız. Yalnızsanız hayatınıza biri girebilir. Ancak gerileme devam ederken, dikkatli olmanızda, fayda var. Çünkü karşınızdaki kişiyi tam olarak tanıyamayabilirsiniz.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Balık burcundaki Merkür retrosuyla pazartesi gününe giriyorsunuz sevgili Teraziler… Gerileme her şeye ve herkese inanmamanız gerektiğini söylüyor. Bu aralar etrafınızda dönen konuşmalar canınızı sıksa da gerçek olmadığını bilmelisiniz. İşinin ehli insanlardan alacağınız teşhislerde dahi karışıklık olabilir. Bunun yanında 19 Şubat’ta Güneş’in Balık burcuna geçmesi retronun olumsuzluklarına ilaç gibi gelecek. Güzel projelere imza atabilirsiniz. Haftanın son gününde gerçekleşecek Yeniay’da ise çok istediğiniz bir şey gerçekleşebilir.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta 17 Şubat’ta Balık burcunda bir Merkür retrosu başlıyor sevgili Akrep burçları… 10 Mart’a kadar evraklarda aksamalar, yanlış anlaşılmalar, aile içinde anlaşmazlıklar yaşanabilir. Etrafınızda çok fazla dedikodunuzun yapıldığını öğrenebilirsiniz. Yakınlarınızla aranızda gerginlik yaşayabilirsiniz. Retro öncesinde böyle etkiler olabileceğinden önleminizi iyi almalısınız. 19 Şubat’ta Güneş Balık burcuna geçtiğinde aşk hayatınız olumlu anlamda etkilenecek. Partnerinizle aranızda sorunlar varsa buzları eritebilirsiniz. Ciddi bir ilişkiniz varsa evlilik kararı alabilirsiniz. Son olarak Yeniay’da yalnızlar yeni aşka yelken açabilir ancak gerileme devam ederken temkini elden bırakmayın.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

17 Şubat’ta Balık burcunda Merkür retrosu başlıyor sevgili Yay burçları… 10 Mart’a kadar ailevi sorunlar yaşayabilirsiniz. Aile içinde yanlış anlaşılmalar, küslükler, tartışmalar yaşanabilir. O nedenle konuşurken kelimelerinizi daha dikkatli seçmelisiniz. Ayrıca elektronik eşyalarınız da size yarı yolda bırakabilir. 19 Şubat’ta Güneş'in Balık burcuna geçişiyle ailenizle ilgili sorunlar azalabilir. Birbirinize kenetlenip destek olabilirsiniz. Yeniay'da ise maddi anlamda güzel haberler alabilirsiniz. Müjdeli haberler duyabilirsiniz.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak burçları… Balık burcundaki Merkür retrosuyla pazartesi gününe giriyorsunuz. Peki gerileme size en çok hangi alanda etkileyecek dersiniz? Tabii ki elektronik aletlerinizi… Eğer çalışan bir Oğlak burcuysanız belgelerinizi kaydetmeyi unutmayın. Hatta yedekleyin. Çünkü bilgisayar, telefon gibi cihazlarınız bozulabilir. Bunun yanında birinci derece akrabalarınızla aranızda sesler yükselebilir. 19 Şubat’ta Güneş'in Balık burcuna geçişiyle daha konforlu ve rahat bir sürece gireceksiniz. Özellikle bekleyen işleriniz hızlanabilir. Son olarak Yeniay’da beklenmedik haberlerle keyiflenebilirsiniz.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… Balık burcundaki Merkür retrosuyla pazartesi gününe atım atıyorsunuz. Gerileme sizleri en çok para, bankacılık, fatura gibi işlemlerde etkiliyor. Bu aralar geçmişte ödemediğiniz faturalar karşınıza çıkabilir. Hiç beklenmedik bir yere ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz. Para transferinizde sorunlar gerçekleşebilir. Ya da yanlış yatırımlar yapabilirsiniz. Özetle para ile ilgili tüm işlemlerinizde dikkatli olmalısınız. Öte yandan 19 Şubat’ta Güneş Balık burcuna geçiyor. Para ile ilgili riskli kararlar almak, kazancınızı artırmak isteyebilirsiniz. Fakat Merkür gerilemesi devam ettiğinden bu işlere ara vermelisiniz. Son olarak Yeniay’da kendinizle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Son olarak Balık burçlarındayız… Sevgili Balıklar, 17 Şubat’ta burcunuzda bir Merkür retrosu gerçekleşiyor ve gerileme 10 Mart’a kadar devam edecek. Daha fazla içinize kapanabilirsiniz, yatırımlarınızda umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Ya da ne kadar çabalasanız da işlerinizden istediğiniz gibi verim alamayabilirsiniz. Bu dönemin geçici olduğunu ve 10 Mart’ta sona ereceğini unutmayın. Öte yandan 19 Şubat’ta Güneş Balık burcuna geçiyor, doğum gününüz başlıyor ve enerjiniz yerine geliyor. Yeniay’da ise aklınızdan geçen başınıza gelebilir. O yüzden isteklerinizi iyice düşünün!