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Yine gökyüzünün hareketli olduğu bir haftaya girmiş bulunmaktayız. Yeni haftanın ilk gününde Merkür Yay burcuna geçiş yapıyor. 20 günlük süreçte seyahatler ve hukuksal konularda desteklenebilirsiniz. 12 Aralık’ta ise İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu tarihte finansal konular ve ilişkiler ön planda olacak. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 9-15 Aralık haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde!

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeni haftaya Merkür’ün Yay burcuna geçişiyle başlıyorsunuz sevgili Koç burçları… Eğitimi devam eden bir burçsanız gökyüzü tarafından destekleneceksiniz. Yeni bir şeyler öğrenmeye açık olacağınız bir süreç başlıyor. Eğitiminiz devam etmiyorsa da mesleğinizden farklı alanlara atılabilirsiniz. Bunun yanında kariyerde önemli kişilerden destekler alacaksınız. Eğer seyahate çıkmak istiyorsanız planlar yapabilirsiniz. Çarşamba günkü Dolunay’da kendinizi anlatmakta güçlük çekebilir veya yanlış anlaşılabilirsiniz. Hedeflerinizi gerçekleştirememekten yakınabilirsiniz. Sinirlenmek yerine her şeyi tane tane anlatmanızda ve sabırlı olmanızda fayda var. Özel hayatınızda ise büyük problemler görünmüyor.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa burçları… Yeni haftada finansal konuları gözden geçireceksiniz. Bu dönem birikimlerinizde bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz veya borçlarınızı ödemek adına adımlar atabilirsiniz. Ayrıca elinize beklenmedik paralar da geçebilir. Kısacası maddi konularda şanslı bir süreç olacak. Özel hayatınıza gelirsek, eşinizle veya sevgilinizle aranız oldukça iyi. Hatta bu dönem değer verdiklerinize büyük fedakarlıklarda bulunabilirsiniz. Kariyerinize gelirsek, kaybettiğiniz azmi ve enerjiyi topluyorsunuz. Sizden mevkice üstte olan kişilerden yardım ve destek görebilirsiniz.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları… Yeni haftanın gündemini aşk ve ilişkiler oluşturacak. 20 günlük süreçte sizler için havada aşk kokusu olacak. Yalnızsanız yeni bir birlikteliğe adım atmanız olası. Hayatınızda biri varsa işleri ciddileştirebilirsiniz. Ya da evliyseniz çocuk planları gündeme gelebilir. 12 Aralık’ta ise burcunuzda bir Dolunay meydana geliyor. Bu nedenle bu hareketten oldukça etkileneceksiniz. Dolunay zamanı biraz sert etkilerle karşılaşabilirsiniz. Sinirleriniz bir anda gerilebilir ya da ters bir şeyler söyleyerek karşınızdakini kırabilirsiniz. Bu nedenle daha sakin olmanızda fayda var. Kariyerinizde ise yıldızınız parlıyor. Uzun süredir beklediğiniz terfi, iş değişikliği veya yükselmeye kavuşabilirsiniz.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları… 9 Aralık haftasında gündeminizi kariyer oluşturuyor. Karşınıza güzel teklifler veya fırsatlar çıkabilir. Elbette başarının ayağınıza gelmesini beklememeniz gerekiyor. Çalışma hevesinizi patronlarınıza veya üstlerinize göstermenizde fayda var. Bunun yanında Merkür’ün Yay burcuna geçişi sıkıcı gelen işleri daha da keyifle yapmanıza olanak tanıyacak. Arkadaşlarınızla, eşinizle güzel planlar yapabilirsiniz. İkizler burcunda gerçekleşecek Dolunay’da ise kariyer çevrenize dikkat edin. Her şeyi her yerde söylemeyin yoksa canınız sıkılabilir. Sağlıkta ise bel ve böbreklere dikkat!

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan burçları… 9 Aralık haftasında yapmak isteyip de yapamadıklarınıza vakit ayıracaksınız. Yeni hobi ve uğraşlara yöneleceksiniz. Bunun yanında romantizm yeni haftada etkili olacak. Yalnız Aslanlar hayatlarını birleştirebileceği güzel bir ilişkiye adım atabilir. Dolunay’da ise sosyal hayatınız merkezinizde olacak. Arkadaşlarınızla gülüp eğlenmeye bakacaksınız. Sanatsal bir işi olanlar veya öğrenci Aslanlar göz önünde olacakları projelerini hayata geçirebilir. Ancak Dolunay’da finansal konularda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bu nedenle her şeyi iki kez gözden geçirmenizde fayda var.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak burçları… 9 Aralık haftasında gündeminizde ev işleri olacak. Taşınma, yeni eşyalar satın alma, ev düzenleme gibi konularla uğraşabilirsiniz. Uzun süredir taşınma planınız varsa güzel bir eve çıkabilirsiniz. Çarşamba günkü Dolunay’da ise kariyerle ilgili kafa yoracaksınız. Belki iş teklifi alabilirsiniz. Ya da işle ilgili düşüncelere boğulabilirsiniz. Kısacası kariyerle ilgili bir dönüm noktasından geçebilirsiniz. Aşk hayatınız ilişkisi olanlar için güzel fakat yalnızlar bu süreçte kendilerine zaman ayırmak isteyecekler. Şu sıralar yoğunluktan dolayı özel hayatınıza vakit ayıramıyorsanız ocak ayını beklemenizi tavsiye ederim.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Oldukça yoğun ve bol haberli bir haftaya adım atıyorsunuz sevgili Terazi burçları… Bu aralar her şeye ve herkese yetişmekte zorlanabilirsiniz. Aynı yerlerde olamayacağınızdan dolayı daha sakin olun ve işlerinizi adım adım tamamlamaya çalışın. Bunun yanında Merkür’ün Yay burcuna geçişi seyahat trafiğinizi artırabilir. Bu dönemde heyecan verici uzak bir ülkeye gitmek için plan yapabilirsiniz. Aşk hayatınız güzel ilerliyor ancak bu dönemde daha bireysel hareket etmek isteyeceksiniz. Karşınızdaki bu tavrınızdan dolayı size içerlenebilir. Yalnızlar ise bol bol yeni insanlarla etkileşime geçecek, enerjik tavırlarıyla herkesi etkileyecek.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeni haftada kariyer ve para meselelerine odaklanacaksınız sevgili Akrepler… Eğer işiniz size tatmin etmiyorsa zam ya da terfi alabilirsiniz bu dönem. Ayrıca iş değişikliğine de gidebilirsiniz. Kariyerde elde ettiğiniz başarıyla elinize daha fazla para geçecek. Ancak gelirlerinizi ölçülü harcamanızda, geleceğe yatırım yapmanızda fayda var. Aşk hayatınız güzel ilerliyor. Eğer hayatınızda biri varsa onunla ilgili mutluluk verici haberler alabilirsiniz. Yalnızlarda ise flörtleşmeler olabilir ancak ciddi ilişkiler ocaktan sonra kapınızı çalacak. Hafta sonuna doğru ise evinizle alakalı düzenlemelerde bulunabilir, ailenizle ya da kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay burçları… Yeni haftada merkezinizde iletişim konuları olacak… İş ilişkileri, sosyal medya ile yapılan haberleşmeler gündeminizde. Partnerinizle aranızda uyum ve sevgi hakim oluyor. Hatta partnerinizi düşündüğünüz anda ondan haber duyabilirsiniz. Ancak 12 Aralık’ta İkizler burcunda gerçekleşecek Dolunay’da ise birtakım yanlış anlaşılmalar ve kırgınlıklar olabilir. Söylemek istemediğiniz cümleler ağzınızdan çıkabilir. Kariyerinizde ufak tefek anlaşmazlıklar haricinde büyük problemler bulunmuyor. Ancak bu dönemde odaklanma problemleri yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak burçları… Yeni haftada vaktinizi evinize, kendinize ayırmak istiyorsunuz. Havaların soğumasıyla beraber iç dünyanıza yönelmiş olabilirsiniz. Eğer yalnızsanız biraz hayaller alemine dalabilirsiniz. Bir an önce kendinize gelmenizi ve sosyalleşerek kış depresyonunu atlatmanızı tavsiye ederim. 12 Aralık’ta meydana gelecek Dolunay’da sağlığınıza veya eşinizin sağlığına vakit ayıracaksınız. Bu dönem boyun ve bel bölgenizde ağrılarınız olabilir. Ağrılar çoğalmadan önlemini almanız gerekiyor. Kariyerinizde her şey yolunda ilerliyor ancak kulağınıza birtakım dedikodular gelebilir. Kötü sözlere hiç kulak asmayın.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… Yeni haftanın gündemini sosyal çevre ve arkadaşlıklar oluşturuyor. Bol bol dışarıya çıkacak, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle eğlenceli planlar yapacaksınız. Eğer birlikteliğiniz varsa beraber organizasyon veya partilere katılabilirsiniz. Yalnızsanız da romantik ve heyecan verici bir birlikteliğe adım atabilirsiniz. Kariyere gelecek olursak yoğun ve işlerin sıra sıra dizildiği bir dönemdesiniz. Yoğunlukla beraber işlerinizde karışıklıklar olabilir, mailleşmelerde hatalar olabilir. Dikkatli olmanızda her şeyi iki defa kontrol etmenizde fayda var. Sağlığınız oldukça iyi. Hatta bu dönemde dış görünüşünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık burçları… Yeni haftanın ilk gününde iş ve eğitim konuları gündemde olacak. Eğer iş arayan bir Balık burcuysanız kendinizi geliştirmenin, yeni bilgiler öğrenmenin yollarını arayabilirsiniz. Bunun yanında çalışan Balıklar iş değişikliği veya terfi konularıyla heyecanlanabilir. İkizler burcunda gerçekleşecek Dolunay’da ise aile büyükleriyle çekişme ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Çalışırken yaşadığınız baskılar da canınızın sıkılmasına neden olabilir. Dolunay zamanı daha dikkatli ve özenli olmanızda fayda var. Sağlığınız oldukça iyi ancak psikolojik olarak kendinizi kötü hissediyorsunuz bu aralar. Bu nedenle hobilerinize zaman ayırmanızı tavsiye ederim.