Mücadele ve dedikodunun bol olduğu bir ayı geride bıraktık. Arkamıza yaslanacağımız, daha yapıcı bir ruh haline bürüneceğimiz bir haftaya giriş yapıyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı’nın etkisiyle pek çoğumuz daha mutlu olacak. Tatilin yaklaşmasıyla iş konusunda da sert çatışmalar yerini saygı ve uyuma bırakacak. Tatlı sürprizlerle karşılaşacağız, bol bol seyahat edeceğiz, yeni yerler keşfedeceğiz. Peki hayattan keyif almasını bileceğimiz yeni haftada burçlar nelerle karşılaşacak? Sorunun cevabı için bizleri izlemeye devam edin.

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Para konusunda yaşadığınız sıkıntılar ve verdiğiniz hayat mücadelesinin ardından güzel bir haftaya adım atıyorsunuz sevgili Koç burçları. Taze başlangıçlarla haftayı selamlıyorsunuz. Harcamalarınız azalacak, buna istinaden gelirlerinizde artış olacak. Kariyer konusunda önünüze koyduğunuz hedeflere yaklaşıyorsunuz. Öte yandan bayramın yaklaşmasıyla işten uzaklaşıp daha çok kendinize zaman ayıracaksınız. Hafta sonuna doğru seyahate çıkarak bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Sosyal hayatınız ve ilişkileriniz oldukça hareketli. Kendinizi çok daha iyi ifade edeceksiniz. Yalnızsanız tatil size yarayacak. Gittiğiniz yerlerde birileriyle tanışabilirsiniz.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Pek çok Boğa burcu bu yeni haftada taşınma ve eşya işleriyle uğraşacak. Evlilik hazırlığında olabilirsiniz. Odak noktanız evinizi güzelleştirmek, yeni bir eve taşınmak, yeni eşyalar bakmak veya satın almak olabilir. Bu nedenle harcamalarda artış yaşanabilir. Ancak gelir kaynaklarınızın artmasıyla bu dönemin üstesinden geleceksiniz. Bunun yanında ailenizle, akrabalarınızla daha çok etkileşimde olacaksınız. Bazen onların fikir ve dayatmaları sinirlenmenize sebep olabilir. Onların da sizin iyiliğinizi düşündüğünü unutmayın. Aşk ve ilişkiler gayet güzel. Sevdiğinizle düşüncelerinizi paylaşacağınız keyifli bir hafta olacak. Yalnızsanız yanında olmaktan mutluluk duyacağınız biriyle birlikte olabilirsiniz.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

İletişim kabiliyetinizin kuvvetleneceği, sosyal olacağınız bir haftaya adım atıyorsunuz sevgili İkizler burçları. Sevdiklerinizden güzel destekler alacaksınız. Akraba ve ailenizle aranızda mesafe varsa yakınlıklar artabilir. Kuzenler, eş dostla bir araya gelerek arayı kapatabilirsiniz. Tabii tatil planları da artacak. Plan programsız yaşayan sizler için ani seyahatler ortaya çıkabilir. Yakın arkadaşlarınızla, birlikte olduğunuz kişiyle, eşinizle yakın yerlere ufak seyahatlerde bulunabilirsiniz. Bunun yanında işlerinizde de istediğiniz gelişmeleri kaydediyorsunuz. Maddi konulara gelirsek elinize bir takım paralar geçebilir.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Hayatınızı, işlerinizi yoluna sokacağınız keyifli bir hafta olacak sevgili Yengeç burçları. Yeni haftada odak noktanız işiniz ve maddi kaynaklarınız olacak… Kariyer hayatınızda bir süredir zorluklar yaşıyordunuz. Ya da yeni bir işe girdiyseniz son bir aydır yaşadıklarınız size istifa etmeye kadar sürüklemişti. Ancak oluşturduğunuz düzen ve sevdiklerinizle olmanın verdiği huzur ile sevinçli olacaksınız. Pazarlama satış konularında patronlarınızdan destek görebilirsiniz. Bunun yanında karşınıza güzel fırsatlar çıkabilir. Doğru yatırımlarla gelirleriniz hiç beklemediğiniz kadar artacak. Aşk hayatınız ise oldukça keyifli…

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Temmuz ayında yaşadığınız problemler geride kaldı. Spot ışıklarının altında olmayı seven Aslan burçları bu hafta başarılarıyla ve dış görünüşüyle iltifatları üzerlerine toplayacak. Bu hafta gerek yaptığınız seyahatler, gerek sosyal hayatınız hayattan keyif duymanızı sağlayacak. Sıkıntılar, işteki yoğunluk ve belirsizliklerin ardından derin nefes alıp hayatın tadını çıkarma vakti geliyor. Aşk ve ilişkilere gelecek olursak birlikteliği olan Aslanlar bu hafta bol kahkaha atacağınız ortamlarda bulunabilirsiniz. Yalnızlar ise yeni haftada birilerinin dikkatini mutlaka çekeceksiniz. Bunun yanında ufak seyahatlere çıkmanız olası gözüküyor.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Kalabalıkta bulunmaktan ziyade kendinizle baş başa kalacağınız sakin bir hafta yaşayacaksınız sevgili Başaklar… Bu dönemde daha çok ailenizle ve sadece çok yakın olduğunuz kişilerle görüşebilirsiniz. Özel hayatınızda beklemediğiniz birinden alacağınız mesajlar, güzel sözler sizleri mutlu edecek. İlişkisi olan Başaklar için güzel bir süreç olacak. İş ve kariyer konularına gelecek olursak rafa kaldırılan projeler, ertelenen işler gündeme gelebilir. Eğer uzun süredir üzerinde çalıştığınız fakat sudan sebeplerle iptal ettiğiniz işler varsa artan enerjinizle hayata geçirmeye çalışacaksınız.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sıra geldi Terazilere. Uzun süredir görüşemediğiniz, hasret kaldığınız dostlarınızla bir araya geleceğiniz, keyif dolu bir hafta yaşayacaksınız. Özellikle bu arkadaşlarınızla seyahat planında bir araya gelebilirsiniz. Kalabalık ortamlarda, partilerde bulunmak enerjinizi yükseltecek. İş ve kariyer konularında adım atmaktan korktuğunuz, tereddüt ettiğiniz bir takım planlar olabilir. Ancak bu konuda ikileme düşmek yerine iş işten geçmeden önce seri hareket etmenizde fayda var. Siz adım attıktan sonra etrafınızdaki kişiler yardımlarını esirgemeyecek.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

İş hayatınızın ön planda olacağı bir haftaya giriş yapıyorsunuz sevgili Akrepler… Eğer gerçekleştirmek istediğiniz ancak tereddüt projeleriniz varsa kendinizi gösterme zamanı geldi. Patronlarınızdan, işinde profesyonel olan insanlardan alacağınız yardımlarla yükseleceksiniz. Her ne yaparsanız yapın ileride meyvelerini toplayacaksınız. Görsel sanatlar, müzik kısaca sanatın herhangi bir dalıyla ilgileniyorsanız başarılarınız artabilir fakat rekabetçi bir ruha da bürünebilirsiniz. Bunun yanında almayı beklediğiniz bir para varsa elinize ulaşabilir. Aşk hayatındaki şansınız 11 Ağustos’tan sonra artıyor.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeni yerler keşfetmeyi seven, maceracı ruhlu sevgili Yay burçları bu hafta seyahat planlarınız ön planda olacak. Yurt dışı veya egzotik ülkelere gidebilirsiniz. Kısacası bu haftayı seyahate, eğitime ve arkadaşlarınıza ayıracaksınız. Bunun yanında kariyer hayatınızda yurt dışı ile ilgili yaptığınız işler yoluna giriyor. Para ile ilgili yaşadığınız zorluklar geride kalıyor. Borçlarınızı, ödemelerinizi yoluna koymak için planlamalar yapabilirsiniz. Kariyere gelirsek dalgın olabileceğiniz bir süreç olabilir. Aşk ve ilişkilerde birlikteliğiniz varsa ailelerle yakınlık kuracaksınız. Yalnız Yaylar ise geçmişte yoluna gitmeyen birlikteliklere bir şans daha verebilir. Ancak bu barışmaya çok kendinizi kaptırmamanızda fayda var.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Kendinizi iş ve evlilik hazırlığı stresiyle boğduğunuz bir hafta olabilir sevgili Oğlak burçları. Ancak daha enerjik bir şekilde ilerleyebilmek için es vermeniz, dinlenmeniz gerekiyor. Para konularında yeni bir girişime atılabilirsiniz. Ortaklaşa bir işe girebilir ya da bir mülk satın alabilirsiniz. Bunun yanında temmuz ayında yarım kalan bir projeniz olabilir. Yapmak istediğiniz de çıkan aksiliklerle rafa kaldırdığınız girişimleriniz bulunabilir. İş ile alakalı planlarınız bu hafta yine gündeme gelecek. Ayrıca yeni bir eve taşınma planınız var ve kararsızsanız değişikliğin size iyi geleceğini hatırlatalım.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları, geçtiğimiz ay ilişkilerle ilgili kafanızda soru işaretleri vardı. Biraz partnerinizle aranıza mesafe koymuş olabilirsiniz. Ancak yeni haftayla beraber aşk hayatınız hareketleniyor. Beklenmedik haberler alabilirsiniz. Örneğin yalnızsanız ve uzun süredir görüştüğünüz, hoşlandığınız ancak ‘olmaz bu iş’ dediğiniz kişilerden karşılık alabilirsiniz. Evli ve birlikteliği olan Kovalar da gördüğü destekle mutlu olacak. Öte yandan iş arayışınız varsa Merkür gerilemesinin bitişiyle yaptığınız başvurulardan geri dönüşler alabilirsiniz. Bunun yanında iş hayatınızda patronlarınızla, çalışanlarınızla yaşadığınız sorunlar yerini huzura bırakıyor.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Seyahat etmeyi iple çekeceğiniz, güzel bir hafta sizleri bekliyor sevgili Balıklar. Bayram tatilinin yaklaşmasıyla iş hayatınızdaki yoğunluk azalacak. Artan motivasyonunuz sayesinde işleri daha hızlı bir şekilde bitirip daha rahat bir tatil yapacaksınız. Özellikle gösterdiğiniz gayretle övgü toplayabilirsiniz. Yeni haftada ayrıca sporu artırabilir, dış görünüşünüze daha da dikkat edebilirsiniz. Ancak ani hareketler bel ve sırt ağrılarına sebep olabilir. Aşk ve ilişkilere gelirsek daha önceden yaşadığınız kırgınlıklar varsa geride bırakıyorsunuz. Zaten siz kin tutan bir burç değilsiniz. Yıllardır bekar olan bir Balıksanız değişime gidebilir ve uzun soluklu bir ilişkiye adım atabilirsiniz.