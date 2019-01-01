YAY BURCU HAFTALIK YORUM

Mars’ın Koç burcuna geçişiyle spor yapma arzunuz artıyor. Yaratıcı beceriler, aşk ve çocuklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hafta boyunca iyimserlik ve neşeniz artacak. 6 Ocak Güneş Tutulması finans ve üretim konularında yeni bir dönemi başlatıyor. Öz disiplin ve çalışma ile gelir artışı olası. Terfiler, önemli iş anlaşmaları gelişebilir. Uzmanlık gerektiren işler için sabrınız gelişirken koşulları sürdürmek için azim ve kararlıklık gerekiyor. Harcamaların artacağı bir süreçtesiniz. Ekonomik davranmak faydalı olur.