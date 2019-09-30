Ekim ayıyla birlikte soğuk havaların etkisini iyice hissetmeye başlıyoruz. Yeni haftanın ilk gününde Ay Akrep burcunda olacak. Bu tarihte kendimizi özgüvenli ve güçlü hissedeceğiz. Hislerimizi yoğun ve tepkili şekilde belli edebiliriz. 4 Ekim’de ise Plüton’un geri hareketi bitiyor. 24 Nisan’dan beri iş konularında güç kaybı yaşadığınızı düşünüyorsanız rahata kavuşacaksınız. Peki 30 Eylül haftasında burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? Sorunun cevabı için bizleri izlemeye devam edin.

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç burçları 28 Eylül’de gerçekleşen Yeni Ay’ın etkileri bu hafta devam edecek. Tabii Yeni Ay’dan olumlu anlamda etkileneceksiniz. Paylaşımcı ve sakin tavrınız sayesinde haftayı güzel bir şekilde kapatacaksınız. Yeni Ay en fazla ilişkiler ve ortaklıklar konusunda size yarar sağlayacak. Güzel ortaklıklar veya anlaşmalara imza atabilirsiniz. Evlilikte sorunlar çözülebilir. Sakin sakin konuşarak sorunların üstesinden geleceksiniz. Eğitimde ise yeni ve fayda sağlayacak kurs başlangıçları olası gözüküyor. Yeni haftada ayrıca gözlerinizi fal taşı gibi açtıracak olaylar duyabilirsiniz. Size tavsiyem dedikodudan uzak durmak ve duyduğunuz bilgileri hemen başkasına anlatmamak olacaktır.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar verimli ve iyi bir şekilde değerlendirirseniz güzel bir haftadasınız ancak sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Boğaz ağrısı, boyun ağrıları, halsizlik yeni haftada enerjinizi düşürebilir. Gerekli besin takviyeleri, vitaminlerle sorunun üstesinden geleceksiniz. Öte yandan rahatını bozmayan bir burçsunuz ancak mevcut sorunları çözmek için artık ayağa kalkmanız gerekiyor. Özellikle kariyerde bu değişim isteği size olumlu yansıyacak. Yeni iş teklifleri, maaşlarda artış yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Daha sonra pişman olmamak için istedikleriniz konusunda net olmanızda fayda var. İlişkilere gelirsek kırıcı olmamaya özen göstermelisiniz. Eleştirilerinizi daha yumuşak yapmalısınız. Yoksa sudan sebepler yüzünden tartışmaya girebilirsiniz.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları… Yeni haftanız oldukça sakin ve sevgi dolu geçecek. Bu haftanın gündemini aşk, ilişkiler, çocuk gibi konular oluşturuyor. Eğer yalnızsanız yeni bir aşka yelken açmış olabilirisiniz. İlişki nereye gidiyor diye sorgulamalar yapacaksınız ve büyük ihtimalle olumlu şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Öte yandan hayatınızda biri yoksa yeni biriyle tanışmanız olası gözüküyor. Bunun yanında aile ve çocuk konuları güçleniyor demiştik. Çocuğunuzun geleceğine ağırlık verebilirsiniz. Onları enstrüman bale gibi yaratıcılık ve sanat içerek yeni kurslara yazdırabilirsiniz. Son olarak ise sağlıkta halsizlik artabilir. Bağışıklığınızı güçlendirmeye çalışmanızda fayda var.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları bu hafta özellikle aşk ve ilişkiler konusuna ağırlık veriyorsunuz. Hatta öyle şeyler yaşayacaksınız ki gece olanları tüm detaylarıyla düşünmek isteyeceksiniz. Hatta biraz takıntılı bir ruh haline bürünebilirsiniz. Eski partnerlerle ilgili bitmeyen meseleler varsa sonuçlandıracaksınız. Barışıp ilişkinizi ciddileştirebilirsiniz ancak iyi düşünüp karar vermeniz gerekiyor. Bunun yanında hafta iş ve evdeki yoğunluklardan dolayı göz açıp kapayıncaya dek geçecek. Evinizdeki yeni tadilatlar, taşınma konuları biraz yorulmanıza sebep olabilir. Para konularında kazançlar devam ederken harcamalar da artacak. Sağlıkta ise beklediğiniz güzel sonuçlarla derin bir nefes alabilirsiniz.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan burçları yeni haftanın gündemini para konuları oluşturuyor. Bu hafta güzel kazançlar elde etmeniz olası gözüküyor. Yeni sözleşmeler ve anlaşmalarla maddi anlamda rahatlayacaksınız. Eğer ticaretle uğraşıyorsanız, sosyal medya veya internet üzerinden satış yapıyorsanız oldukça şanslısınız. Bunun yanında şans oyunlarında fırsatlar elde edebilirsiniz. Öte yandan ilişkiler bakımından durağan bir hafta olacak. Eğer partnerinizle aranızda problemler varsa çözüme odaklanacaksınız. Aile içinde ise keskin konuşmalar yapabilirsiniz. İnat ve egoyu biraz azaltmanızda fayda var. Bu hafta ayrıca gezi ve seyahat planları da yapabilirsiniz.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak burçları… Yeni haftanın gündemini maddi konular oluşturuyor. Yeni iş teklifleri ve anlaşmalar yapabilirsiniz. Kariyer konusunda şans sizden yana ve büyük sıkıntılarınız yok. Aşk ve ilişkilerden bahsedecek olursak, bu dönem sizler için zor geçebilir. Anlamsız kıskançlıklara maruz kalabilirsiniz. Eğer ilişkiniz yeni başladıysa birbirinize alışmakta güçlük çekebilirsiniz. Sevilme ve ilgi arzusuyla yanlış ve gelip geçici kişilerle birlikte olabilirsiniz. Ev ve aile konularına gelirsek, aile büyükleriyle güzel diyaloglar kuruyorsunuz. Güzel gelişmelerle karşılaşmanız olası gözüküyor. Bunun yanında eğer bulunduğunuz yerden sıkıldıysanız taşınmak için güzel etkilerle karşılaşabilirsiniz. Örneğin kendinize uygun bir ev bulabilirsiniz.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi burçları… Yeni haftada gündeminizi ekonomi konularında denge sağlamaya çalışacaksınız. Maddi konularda güzelleşmek ve bakım adına lüks harcamalar yapıyorsunuz. Ve yaptığınız abartılı harcamalar ayın sonunu düşünmenize neden olacak. O nedenle kontrolü elden bırakmamak adına kararlar alabilirsiniz. Kariyerinize gelecek olursak iletişim trafiği bol bir hafta olacak. Sıkı çalışıp güven kazanacaksınız. Mailler mesajlar artacak fakat sıkıntılı ve aksi bir durum gözükmüyor. İlişkilerde ufak fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Farklı zevklerinizin olduğunu fark edebilirsiniz. Bu durum size biraz düşünmeye ve sorgulamaya neden olacak.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Gelelim Akrep burçlarına… Yeni haftada iletişim konuları önem kazanıyor sevgili Akrepler… Ancak iletişimde uyumlu ve yapıcı olduğunuzu pek söyleyemeyiz. Bu hafta önyargılı ve ‘en iyi ben bilirim’ tavrınız kaybetmenize sebep olabilir. Fikir ayrılıkları tartışmalara sebep olabilir. Bu nedenle insanlara karşı yaklaşımınıza iki kez dikkat etmeniz gerekiyor. İlişkilere gelirsek, kıskançlık damarınız atıyor. Eşinize ya da sevdiğinize karşı güven problemleri yaşamanız olası gözüküyor. Partnerinize güvenmeyi öğrenmelisiniz. Kariyerinize geçersek, zaten oldukça başarılı, girişimci ve zeki bir burçsunuz. Bu özelliklerinizin meyvesini fazlasıyla toplayacak, yaratıcılık içeren işlere imza atacaksınız.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Negatif ve huzursuz günleri atlatacağınız güzel bir hafta sizleri bekliyor sevgili Yay burçları… Yeni haftada kendi kişisel gelişiminize, eğitiminize ve da eğlencenize vakit ayıracaksınız. 28 Eylül’de gerçekleşen Yeni Ay’ın etkilerini hissetmeye devam edeceksiniz. Sorunları ardınızda bırakacaksınız. Maddi konularda gelirleriniz artıyor. Kariyerde ise biraz zorlanabilirsiniz. İş ortamındaki dedikodular, arkadan kuyu kazmalar veya değişimler sizi etkilemese de moralinizi bozuyor. Canınızın sıkıldığı konulardan büyükleriniz veya patronlarınız sayesinde kurtulacaksınız.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak burçları. Yeni haftada hedeflerinize bir adım daha ulaşmak için çalışmalar yapacaksınız. Daha iyi nasıl olabilirim? Bu işi nasıl halledebilirim? Sorularıyla boğuşacaksınız. Bir yandan da aile ev konularıyla meşgul olacaksınız. Tadilat, eşya, ev düzenleme gibi konular nedeniyle yoğun geçen bir hafta olacak. Kariyerde şansınızın yaver gitmesi enerjinizin yükselmesine sebep olacak. Bunun yanında bu aralar uzun süredir almak istemediğiniz fakat alamadığınız bir şey satın alabilirsiniz. Örneğin uzun süredir para biriktiriyorsanız birikimlerinizle araba satın alabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise gayet güzel ve sorunsuz ilerliyor.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları. Ekimin ilk haftası oldukça yoğun geçiyor. Mesailer size yoruyor. Hatta bu yoğunluğun arasında aynı şeyleri tekrar tekrar yaptığınızı düşünebilirsiniz. Yeni haftada yurt dışıyla ilgili meseleler önem kazanacak. Yurt dışında okuma ve çalışmak için atılımlarda bulunmanız mümkün gözüküyor. Özetle bu hafta kariyerde yaşadığınız zorlukların ardından yeni yollar arayacaksınız. Aşk hayatınıza gelirsek, bir süredir yaşadığınız sorunlar geride kaldı ama partnerinizle aranızda mesafeden kaynaklı yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Daha dikkatli konuşmanızı tavsiye ederim.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Balıklar… Geçtiğimiz ay gerçekleşen Yeni Ay'ın etkileri bu hafta da devam ediyor. Para ve maddi konular gündeminizde olmaya devam edecek, beklediğiniz destekleri alacaksınız. Kariyerde ise çok fazla geri planda kalıyorsunuz. Yapmanız gereken işlerin dışına çıkmıyor, daha fazlasını istemiyorsunuz. Enerjinizi toplamalı ve çalışırken daha da gayret göstermelisiniz. İlişkilere gelecek olursak, mantığınızla hareket etmeye başlıyorsunuz. Sizi aşağı çeken mutsuz eden ilişkilere çizginizi koyacaksınız. Sağlıkta ise bir operasyon geçirdiyseniz kontrollerinizi aksatmamanızda fayda var.