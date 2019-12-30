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Umut dolu, güzel ve heyecanlı bir 2020 yılına giriş yapıyoruz. Yeni haftada ise şanslı ve olumlu etkilerle karşı karşıyayız... Bu hafta kafamız orijinal fikirlerle meşgul olacak. Olaylara daha pozitif ve heyecanlı bir şekilde bakacağız. Kendimizi daha fazla yeniliklere açık hissedeceğiz. Yalnızca elektrikle ilgili konulara dikkat etmekte fayda var. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 30 Aralık - 5 Ocak haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde!

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç burçları… Yeni hafta ve 2020 ile beraber gündeminizde güzel başlangıçlar, anlaşmalar sözleşmeler olacak. Özellikle Merkür’ün Oğlak’ta olması kariyerinizi önemli ölçüde etkiliyor. Tabii hiçbir şey kolayca ayağınıza gelmeyecek… Başarıyı ufak zorluklarla elde edeceksiniz. Sizden çabucak karar vermenizi isteyebilir, elinizi ayağınıza dolaştırabilirler. Ancak bu süreçten alnınızın akıyla çıkacaksınız. Maddi konularda şans sizden yana olacak… Çaba ve çalışkanlıkla güzel sonuçlar elde edeceksiniz. İlişkilerde de yüzünüz geçmişe dönebilir. Yarım kalan ilişkilerle yüzleşeceksiniz.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar, kendinizi geliştireceğiniz, başarılarınızla adınızdan söz ettireceğiniz bir yeni yıla ve haftaya giriyorsunuz… Geleceğiniz yavaş yavaş şekilleniyor. Özellikle yurt dışı eğitimi, kurslar, seminerler, yarım kalan üniversiteler, yüksek lisanslar gündeminizde olacak. Aniden bir okula başlayabilirsiniz. Bu başlangıçlar ileride size çok fayda sağlayacak ve hiç ummadığınız kapıları açacak. Kariyerde bazı iş görüşmeleri yapabilir, daha iyi şartlarda çalışmaya başlayabilirsiniz. Yeni iş kapılarıyla heyecanınız artabilir. Sağlıkta ise boyun bölgenize dikkat edin.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeni haftada güzel anlaşmalar ve sözleşmeler ön planda olacak sevgili İkizler burçları… Ancak bu dönemde imza attığınız yerlere iyice dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkatli olarak kontrol etmediğiniz belgelerde gözden kaçırmalar olabilir. Aşk hayatınızda ise çok şanslısınız. Eğer yalnızsanız yeni aşklara yelken açabilirsiniz. Birlikteliklerde mutlu ve uyumlu olacaksınız. Bunun yanında yeni yıla girmeden önce iş yerinde bazı problemler, atışmalar meydana gelebilir. Yılbaşı öncesinde yorgunluktan dolayı biraz gergin hissedebilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları… Yeni haftayı güzel ve heyecan verici haberlerle karşılıyorsunuz. Özellikle de ilişkiler konusunda… İkili ilişkilerde hem yeni yılda hem bu hafta destekleneceksiniz. Siz zaten evcimen ve romantik bir burçsunuz. Bu nedenle var olan ilişkilerde gelecek planları yapabilirsiniz. Nişan ve evlilikle birlikteliğinizi kalıcılaştırabilirsiniz. Yalnızsanız yeni aşklara yelken açabilirsiniz. Yeni yılı sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bir şekilde geçiriyorsunuz. Kariyerde ise alışma sürecinden geçtiniz. Kendinizden daha emin bir şekilde hareket ediyorsunuz.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan burçları, 2018 yılının sonlarından itibaren kariyerde zorlanmalar yaşamıştınız. Artık yeni yılla beraber kalıcı çözümler elde ediyorsunuz. Eğer uzun süredir iş arayan bir Aslansanız, arkadaşlarınızdan güzel destekler göreceksiniz. Onların vasıtasıyla yeni bir işe başlayabilirsiniz. Çalışan fakat emeklerinin karşılığını alamayan Aslanlar da nihayet mutlu bir ortam yakalıyor. Eğer müzikle veya sahne sanatlarıyla uğraşıyorsanız daha göz önünde ve popüler olacaksınız. Beklenmedik gelişmelerle keyfiniz yerine gelecek. Sağlıkta ise güzel haberler alacaksınız. Aşkla ilgili yeni ve güzel başlangıçlar yaşanabilir.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak burçları… Şanslı ve fırsatı bol bir haftaya giriyorsunuz. Son birkaç yıldır her şeyin üzerinize geldiğini hissediyordunuz. Aşkta kendinizi bir türlü huzurlu bulamıyordunuz. Fakat hayatınız yavaş yavaş düzelmeye başladı… Yeni hafta ve yılda sevdiklerinizle beraber güzel vakit geçireceksiniz. 2020’yi artık kendinize, çevrenize, arkadaşlarınıza ayıracaksınız. Bol bol gezip eğleneceksiniz. Evliyseniz oldukça eğlenceli ve heyecan dolu bir hafta ve yıl geçireceksiniz. Çocuklarla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Son yıllarda yaşadığınız sıkıntılar sona erdi artık arkanıza yaslanma vakti geldi…

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi burçları… Yeni haftayla beraber yuva konularınız ön planda olacak. Siz de son yıllarda pek çok zorlukla yüz yüze gelmiştiniz. Değişim ve dönüşüm sürecine girerken adapte olamadığınız bazı konular vardı. Ancak yeni yılda, değişimlere ayak uyduracaksınız. İş hayatınız yavaş yavaş yoluna girecek, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Aşkta ise farklı ve orijinal fikirleri olan biriyle yakınlık kurabilirsiniz. Nihayet kabuğunuzdan sıyrılıp sosyalleşiyor, hayatın aslında güzel olduğunun farkına varıyorsunuz. Bunun yanında yılbaşında yakın yerlerde yolculuklarda bulunabilirsiniz.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

İletişim konuları, sözleşmeler, seyahatlerle ilgileneceğiniz güzel bir haftaya giriyorsunuz sevgili Akrepler… 2020 ile beraber siz de değişecek, kabuğunuzdan sıyrılacaksınız… Aile içinde ise yılın son aylarında bir takım problemler vardı. Sorunlu birlikteliği olanlar yüzleşme ve derin konuşmalarla partneriyle arasını düzeltmeye çalışacak. Hatta kısa yolculuklar ve farklı planlarla aşkınızı tazeleyebilirsiniz. Kariyerde ise değişime gidiyorsunuz. Düşünce ve yeniliklerinizin ucu bucağı yok ve fikirlerinizi hayata geçirmekten çekinmiyorsunuz. Şu anki işinizden farklı bir yöne doğru ilerleyebilirsiniz. Belki yurt dışında yaşamak için adımlar atabilirsiniz.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Gelirlerinizin artacağı, çalışarak ciddi kazanç elde edeceğiniz güzel bir hafta ve yıl sizleri bekliyor sevgili Yay burçları… Özellikle son birkaç yıl para kazanma ve kariyer konuları sizleri zorlamıştı. Ancak kariyerde yükselişe geçiyorsunuz. İş ortamınız değişebilir, yeni sözleşmelere ve anlaşmalara imza atabilirsiniz. Şansınızı doğru kullanırsanız başarı sizleri bekliyor. Para konusunda rahatlama yaşayacaksınız. Hatta birikime gideceksiniz. Özel ve sosyal hayatınız gayet iyi… Zaten sosyal çevreniz oldukça kalabalık. Yeni yılı sevdiklerinizle, huzurla geçireceksiniz.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Çok şanslı bir hafta ve yıl sizleri bekliyor sevgili Oğlaklar… Birkaç yıldır işte yaşadığınız durgunluk dönemini atlatıyorsunuz. Çok fazla sorumluluk yüklemiştiniz kendinize. Ancak kariyerde parlayacağınız dönem geldi. Bol bol şans ve fırsatlarla karşılaşacaksınız. Yaptığınız işlerle, göz önünde olabilirsiniz. Bulduğunuz bir fikir, yaptığınız girişimlerle ön plana çıkıyorsunuz. Özel hayatınızda ise biraz daha özgür ve bireysel hareket edeceksiniz. İlişkiniz mutsuz ediyorsa, negatif ortamlardan arınacaksınız. Birlikteliğinden memnun olanlar da bir sorumluluk altına girebilir.

KOVAHAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kovalar, yeni haftayla beraber kendinize yönelip biraz kabuğunuza çekileceksiniz. Yaşadıklarınızı enine boyuna ölçüp tartıp sorunlarınıza çözüm aramaya uğraşacaksınız. Ne yapmalıyım? Hayatta nasıl kendimi mutlu edebilirim? İşimden memnun muyum? Aşk hayatımda mutlu muyum? Gibi sorulara yanıt arayıp kendi içinizde kararlar vereceksiniz. Yani Kovalar biraz daha maneviyatına önem verecek. Kariyerde hiç istemediği bir yöne doğru ilerlemiş olan Kovalar, değişime gidebilir. Aşk hayatınız oldukça güzel. Yalnız Kovalar yeni insanlarla tanışabilir. Birlikteliği olanlar da birbirlerinden destek alabilir.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık burçları… Yeni hafta ve yılla beraber, hedefleriniz, grup içi etkinlikler, organizasyonlarla ilgileneceksiniz. Balıkların eli çok açıktır, her şeyini paylaşır. Bu nedenle sosyal sorumluluk projelerine imza atabilir, yardımlarda bulunabilirsiniz. Ayrıca aile konuları ön planda olacak. Yeni yılı kuzenlerinizle, akrabalarınızla geçirebilirsiniz. Yeni yıldan itibaren bol bol gezip yeni yerler göreceksiniz. Ayrıca parasal anlamda da oldukça şanslısınız. Kazançlarda artış söz konusu olacak.