03 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Haftaya İkizler burcunda Yeni Ay’la başlıyoruz. Merkür de İkizler’de ilerliyor. Projeleri hareketlendiren önemli bir haftaya başlıyoruz. Uzun vadeli işlerde kontrol ve ayrıntılı düşünme önem kazanıyor. Hayaller ve yenilenen hedefler enerjiyi artırıyor. İçsel gücü açığa çıkaran bir Yeni Ay sürecindeyiz. Bir amaca odaklanmak önem kazanıyor. Eğitim, sanat ve medya konularında gelişmeler yaşanabilir.
Merkür Yengeç burcuna ilerliyor. Bu dönemde sezgisel düşünce, hayal gücünde artış olası. Tarihi konulara duyulan merak artacak. Geçmişte yaşanmış olayların güne olan etkisini yorumlayacağız. Merkür bu burçta gölge kullanımda; mantıksız, aşırı hassas, sürekli geçmişi düşünen, anılarda yaşayan tutumları gün yüzüne çıkaracak. Objektif olmak, hayal gücüne tutunmak faydalı olur.
Venüs İkizler’e ilerliyor. Gelişmiş ve çok yönlü zevklere vurgu artarken iletişim ve sosyal konularda artış yaşanacaktır. Haberleşme ve medya alanlarında hareket, finansal konularda yenilenme, ticari faaliyetlerde işbirlikleri gelişebilir. Gölge kullanımda; tutarsız ilişkiler, sadakatsizlik, finansal konularda içi boş söylemler olası. Uzmanlık dışı yatırımlara karşı dikkatli olmak faydalı olur.
Hafta boyunca Satürn Güney Ay Düğümü tam kavuşumda. Hafta boyunca odaklanma, çalışma ve üretim ön planda. Uzun süredir devam eden yorucu işler, stresli koşullar ve baskı artarken alternatif yaratma arzusu pekişiyor. Yeni Ayın sağladığı imkanlarla aradığımız fırsatlar önümüze düşebilir. Beklentinin günün gerçeklerine uygun olması önemli.
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