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Yeni haftayla beraber ocak ayını da kapatıyoruz. Bu haftaya baktığımızda, pazartesi günü, biraz acele kararlar verme isteğinizde, duygu değişikliğinizde artış olabilir. Önünüzü tam olarak göremeyebilirsiniz ve düşünceleriniz nedeniyle uyku problemi yaşayabilirsiniz. O yüzden daha sakin ilerlemeniz gerekiyor. Peki burçları ayrı ayrı neler bekliyor? 27 Ocak - 2 Şubat haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde!
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç burçları… Oldukça hareketli olacağınız, arkadaşlarınızla iç içe zaman geçireceğiniz yoğun bir haftaya giriyorsunuz. Bu dönemde her şey çok hızlı hareket edebilir ve karşınızdakinden hareketli olmasını bekleyebilirsiniz. Ancak beklentileriniz gerçekleşmezse sinirli olabilirsiniz. Yeni haftada ayrıca bir takım sırlar açığa çıkıyor. Beklentiniz dahilinde olmayan durumlar gerçekleşebilir. Parasal meselelerde yanılgıya düşebilir veya kandırılabilirsiniz. Ancak kariyerde çok şanslısınız. Zihniniz çok farklı çalışacak ve mesleki anlamda kendinizi geliştireceksiniz.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Özellikle kariyerinizin etkileneceği bir haftaya giriyorsunuz sevgili Boğalar… Mesleki hayatınızda yeni ve beklenmedik haberler alabilirsiniz. Yeni iş fikirleri ve başlangıçlar meydana gelebilir. Bulunduğunuz meslekte tanınabilir, yükselebilir ve parlayabilirsiniz. Ancak bu süreçte kariyerden yana yaşadığınız mutlulukla kandırılmalara açık bir konuma gelebilirsiniz. Her şeye evet deyip sonra pişmanlık duyabilirsiniz. Aşk hayatınız biraz durgun geçiyor ancak 8 Şubat’tan sonra düzelmeye girecek.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Yurtdışıyla ilgili konular gündeminizde olabilir bu hafta sevgili İkizler burçları... Denizaşırı ülkelerle iş yapabilirsiniz, okumak için planlar yapabilirsiniz. Özetle yurtdışıyla planlarınızı hayata geçirebilir ve güzel haberler alabilirsiniz. Para haneniz de güzel gözüküyor. Özel ve sosyal hayatınıza gelirsek, önünüzdekilerin tam olarak farkına varamayabilirsiniz. Yakın çevreniz tarafından kandırılabilirsiniz. Yeni başlayan bir ilişkiniz varsa onun başka yüzünü görebilirsiniz. Bunun yanında net kararlar veremeyebilirsiniz. O yüzden önden uyarmakta fayda var.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç burçları… Yeni haftayla beraber birtakım zorluklar yaşayabilirsiniz. Örneğin, iş konusunda, dedikodu, kandırılma gibi meselelerle yüzleşebilirsiniz. Tam hayallerinizin gerçekleştiğini düşündüğünüz noktada bambaşka haberler duyabilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde se destekleniyorsunuz. Yeni aşklara başlayabilirsiniz. Ancak kandırılmalara açıksınız. Dikkatli olmanızda fayda var. Son olarak yurtdışı planlarınız hızlanıyor. Ancak aksilik çıkmaması için planınızı programınızı iyi yapmalısınız.
ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Yaratıcılığınızın artacağı, çocuk konularının ön planda olacağı bir haftadasınız sevgili Aslanlar… Bu hafta biraz sizleri zorlayacak olsa da genel anlamda güzel ilerliyor. Özellikle yalnız Aslanlar, yeni aşklara heyecan duyabilir. Öte yandan partneri olanlar ise birtakım yüzleşme ve tartışma yaşayabilir. Aldatılmalarda artış gözükebilir. Kariyerde fırsatlar ayağınıza geliyor. Yoğun bir tempoda olsanız da yarım kalan işlerinizi tamamlamak için güzel bir süreç olacak. Göz önünde olabilirsiniz…
BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Başaklar bu haftanın gündemini sağlık konuları ve iş yaşantınız oluşturuyor. İş konusunda biraz yoğunluk, yer değişikliğiyle alakalı birtakım işler yaşanabilir. Bunun yanında yeni ve orijinal fikirleri hayata geçirmeye çalışacaksınız. Sağlığa gelecek olursak soğuk algınlıkları, enfeksiyon riskine karşı daha dikkatli olmanız gerekiyor. Özel hayatınızda ise aile içerisinde birtakım sürtüşmeler anlaşmazlıklar yaşanabilir. Annenizle ya da babanızla problemler yaşayabilirsiniz. Eşiniz veya sevgilinizle alakalı gizli bilgilere ulaşabilirsiniz. Daha fazla gözünüzü açık tutmanız gerekiyor.
TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi burçları… Yeni haftada günlük rutininizi gerçekleştirirken biraz dalgın bir ruh haline bürünebilirsiniz. Önünüzü net bir şekilde göremeyip kandırılabilirsiniz. Gelen virüslü mesajları birden dalgınlıkla açabilirsiniz. Aklınızın takıldığı konuları karşınızdakine sormanızda ve her şeye tamam dememenizde fayda var. Daha sonra başınızın yanmaması için daha dikkatli olmanızı öneririz. Sosyal çevrenize gelirsek; iletişim konularında biraz gerginlik hakim olacak. Son olarak aile içi konuşmalarda seslerin yükselmesi olası gözüküyor.
AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep burçları, 27 Ocak haftasında para konuları gündeminizde olacak. Yeni maceracı gelişmeler yaşanabilir. Para kazanmak, paranızı artırmak için canınızı dişinize takacaksınız. Bu demektir ki biraz yoğun bir hafta sizleri bekliyor. Bunun yanında riskli bir biçimde para kazanmak isteyebilirsiniz. Ancak kayıp yaşamamak için dikkatli olmanız gerekiyor. Aşk hayatınıza gelirsek, yalnızsanız yeni aşklara başlayabilirsiniz. Fakat çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü iyi bir gözlemci olsanız da bu aralar karşınızdakini tam olarak tanıyamayabilirsiniz.
YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU
Dolu dolu bir hafta sizleri bekliyor sevgili Yay burçları… İşte mailleşmeler, aile içi konuşmalar, arkadaşlar arasındaki iletişim trafiği bir hayli yoğun olacak. Biraz koşuşturmalı olsa da zamanın nasıl geçtiğini bilmeyeceksiniz. Bunun yanında bu aralar kendinizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Ufak da olsa bir değişim geçirebilirsiniz. Yeni kıyafetler satın alabilir, farklı saç modellerine yönelebilirsiniz. Yay burçları yerinde durmayı sevmez, bir anda ani kararlar alabilir. Bu nedenle farklı şeyler sizleri mutlu edecek.
OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak burçları… İş konusunda fırsatlarınızın arttığı, önünüzün açık olduğu bir haftaya giriyorsunuz. Projelerinizi yavaş yavaş hayata geçireceksiniz ve sıkı çalışma sayesinde hedefinize ulaşacaksınız. Ancak bu süreçte sizden faydalanmaya çalışan, arkanızdan konuşan veya çekememezlik yapan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızdaki insanların gerçek yüzünü onlarla iş yaparken görebilirsiniz. Bu nedenle profesyonelliğinizi elden bırakmamanız gerekiyor. Etrafınızdaki insanları iyice incelemeye özen gösterin. Sosyal hayatınız ve ilişkileriniz gayet güzel… Hafta sonu keyifli etkinliklere katılabilirsiniz.
KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Gelelim Kova burçlarına… 27 Ocak haftasında eğitim, kurs, seminer kısacası kendinizi geliştireceğiniz aktivitelere yoğunlaşacaksınız. Bu aralar iş stresinden dolayı ertelediğiniz pek çok eğitim olabilir. Çok önceden yapmak istediğiniz fakat bir türlü fırsat bulamadığınız eğitimlere başlayabilirsiniz. Belki de bu eğitimlerle geleceğiniz farklı bir yola doğru ilerleyecek. Öte yandan uzun süredir ilişkisi olanların özel hayatları gayet iyi. Fakat ilişkisi olmayanlar yeni tanıştıkları insanlara dikkat etmeli… Çünkü güvenilir olmayabilirler…
BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık burçları… Fiziksel ve zihinsel olarak kendinizi yorgun hissediyorsunuz şu aralar. Daha çok kendinize vakit ayırmak ve insanlarla etkileşime geçmek de istemiyor olabilirsiniz. Fakat negatif düşünceleri kafanızdan atmalı ve ayağa kalkmalısınız. Sağlığınıza özen gösterip, düzenli yaşama geçerek kısa sürede ayağa kalkacaksınız. Aşk ve ilişkilere gelirsek; birlikteliği olanlar için büyük problemler bulunmuyor fakat yalnızlar yeni tanıştıkları kişilere karşı dikkatli olmalı. Zaten 8 Şubat’tan sonra talihiniz artacak.
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