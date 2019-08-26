Yaz aylarının sonlarını yaşadığımız şu dönemlerde artık eylül ayına da yavaştan giriyoruz. Yeni haftayla birlikte tatil modundan çıkıyoruz. Enerjimizin yükselmesiyle başarmak istediklerimizi adım adım gerçekleştireceğiz. İşteki verimliliğimiz hafta sonuna doğru artacak. İşlere daha iyi bir şekilde odaklanıp özgün çalışmalarda bulunacağız. Öte yandan hafta başında ikili ve sosyal ilişkilerde heyecan dolu gelişmelerle karşılaşacağız. İşte 26 Ağustos - 1 Eylül haftalık burç yorumları!

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koçlar… Bu hafta kariyerinizde oldukça parlayacaksınız. Özellikle haftanın ortalarına doğru beklenmedik övgülerle karşılaşıp, bol bol alkış toplayacaksınız. Eğer iş arayışındaysanız, çok güzel mülakatlardan geçebilirsiniz. Ya da bu süreci eğitim alarak, kendinizi geliştirerek geçirebilirsiniz. Bunun yanında hayatınızda büyük sürprizler olabilir. Şans oyunu oynamak için uygun bir zaman olacak. Özel hayatınıza gelirsek, hafta başında şanslı etkilerle destekleneceksiniz. İlişkinizde farklı duygular tadabilir, yalnızsanız heyecan verici bir beraberliğe adım atabilirsiniz. Sağlıkta yeni bir tedaviye başlamanız olası.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Pazartesi gününe oldukça enerjik ve canlı başlıyorsunuz sevgili Boğalar. Yeni haftada güzel sürprizlerle karşılaşacağınızı söyleyebiliriz. Bunun yanında işlerinizi veya evdeki düzenlemelerinizi tamamlamanın verdiği rahatlıkla haftanın tadını çıkaracaksınız. 28 Ağustos'tan sonra ise hayatınızda daha fazla aşk ve yaratıcılık olacak. Hatta aşk konusunda yılın en şanslı dönemlerinden birindesiniz. Eşinizle, sevgilinizle aranız oldukça iyi gözüküyor. Bebek istiyorsanız oldukça güzel bir döneme giriyorsunuz. Yalnızlar ise mutlaka dışarı çıkmalı. Çünkü mükemmel bir ilişki ayağınıza gelmeyecek. Gözlerinizi bu dönemde iyice açmanız gerekecek.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eğlenceli ve huzur dolu bir haftaya hazır olun sevgili İkizler burçları… Özellikle bu günlerde aşkı bulabilirsiniz. Yeni haftada ailevi ilişkiler de kuvvetlenecek. Annenizi veya babanızı akşam yemeğine çıkarabilir, hoş sohbetler edebilirsiniz. Fikirlerinizin dikkate alınması hoşunuza gidecek. Hafta ortalarına doğru ev, dekorasyon veya emlak işlerine yoğunlaşıyorsunuz. Yeni eşyalar satın alabilirsiniz. Ev hayatınızı güzelleştirmek adına bir takım planlamalar yapabilirsiniz. Özel hayatınıza gelirsek biraz eleştirinin dozunu artırabilirsiniz. Daha uzlaşmacı olmanızı tavsiye ederim.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Yeni haftayı sansasyonel haberlerle veya büyük sürprizlerle karşılayabilirsiniz sevgili Yengeç burçları… Tabii bu haberler üzmekten ziyade sizi bir hayli mutlu edecek. 30 Ağustos’ta gerçekleşecek Yeniay sizler için ilginç bir süreç olacak. Çünkü çeşitli fırsatlarla karşılaşacaksınız. Özellikle iletişim ve seyahat eviniz canlanıyor. Eğer bir yere gitme planınız yoksa da sürpriz geziler gündeme gelecek. Yemyeşil ormanlar, doğa, masmavi bir deniz size yeniden doğmuş gibi hissettirecek. Bunun yanında mülk alım veya emlak işleri olabilir. Kardeşlerinizle ortaklaşa işler yapabilirsiniz. Yeni anlaşmalara girişebilirsiniz. Endişelenmek yerine arkanıza rastlanın. Bir yandan da dikkati elden bırakmayın. Ortada sorun olmayacağını göreceksiniz.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Yeni haftanın gündemini finansal gelişmeler oluşturuyor sevgili Aslan burçları. Özellikle 30 Ağustos’ta büyük gelirlerle rahatlayabilirsiniz. Maaşlarda artış olabilir. Ekstra gelir elde etmek için uzaktan işler alabilirsiniz. Bunun yanında yeni iş kapıları karşınıza çıkabilir. Bu haftalarda atacağınız adımlar, göstereceğiniz gayretler önümüzdeki bir yıl boyunca sizi etkileyecek. 30 Ağustos’taki Yeni Ay'da ödüller ve başarı kapınızı çalacak. Ancak bu başarı daha fazla sorumluluğu da beraberinde getirecek. Prestij, statü, daha fazla sorumluluk alıyorsunuz. Karşınızdakileri ikna ettikten sonra başarı ayağınıza gelecek.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak burçları, ağustosun son haftasını aşk ve ilişkiler meşgul ediyor. Eğer bekarsanız mutlaka dışarı çıkmalı ve sosyalleşmelisiniz. Çekiciliğiniz üzerinizde olacak. Cesaretiniz ve enerjiniz de oldukça güzel. Yalnızsanız uzun süreli ilişkilere de adım atabilirsiniz. İlişkiniz varsa da bol bol eğleneceksiniz. 28 Ağustos'ta ise ani yolculuklar şaşırtıcı haberlerle karşılaşabilirsiniz. Bunun yanında yasal konular, akademi, vize, yeşil kart, ithalat-ihracat, uluslararası ilişkiler gibi konularda ekstra şansınız olacak. Tam istediğiniz gibi bir seyahat paketi bulabilirsiniz. Maddi konularda yeni sezon alışverişleri yapabilir, gönlünüzü hoş tutmak adına bir takım kıyafetler, eşyalar satın alabilirsiniz.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Teraziler… Yeni haftada kalabalık ortamlarda bulunmaktan çok kendinizle baş başa kalmak isteyeceksiniz. Yalnız çalışacak, yalnız gezecek, yalnız dinlenmeyi tercih edeceksiniz. 30 Ağustos’taki Yeni Ay’da ve onu takip eden bir haftalık süreçte dinlenip, iç sesinizi dinleyeceksiniz. Öte yandan yalnız kalacağınız bu dönemlerde yaratıcılığınız da artıyor. Özellikle de sanat dallarından biriyle uğraşıyorsanız bu dönem size çok iyi gelecek. Kısaca fotoğraf makinenizi, nota defterinizi, enstrümanınızı yanınızdan ayırmayın. Ev veya dekorasyon projesi üzerinde çalışıyorsanız tasarımlarınızla beğenilebilirsiniz.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep burçları yeni haftada sosyal hayatınızın neşe ile dolacağınız söyleyebiliriz. Arkadaşlarınızla birlikte eğlenmek isteyeceksiniz. Hafta başında kaygılarınızdan arınıyorsunuz. Öte yandan yardıma muhtaç kişilerin yanında olarak onları çok mutlu ediyorsunuz. Bunun yanında geçmiş haftalarda kariyer ile ilgili yaşadığınız gerilimler sona erecek. Sıkıntılar ise yerini eğlenceye ve bol etkinliklere bırakacak. 30 Ağustos’taki Yeni Ay sayesinde maddi olarak beklediğin gelişmeler nihayet yaşanıyor. Bunun yanında ciddi ilişkilere adım atabilir, sürprizlerle daha da cesaretlenebilirsiniz. Hatta bu dönem kıskanç bakışları da üzerinize çekebilirsiniz.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay burçları çok fazla iyi haber beklemeseniz de pazartesi gününü övgü ve alkışlarla karşılıyorsunuz. 30 Ağustos size iş hayatınızda güzel fırsatlar verecek. Kariyer konusunda mutluluk verici haberler olabilir. Serbest meslek sahibi iseniz size para kazandıracak bir müşteriyi ağırlayabilirsiniz. Eğer tanınmak istiyorsanız şöhreti yakalayabilirsiniz. Kariyerinizin bu kadar çabuk toparlandığını görmek sizleri biraz şaşırtacak. Kariyerin güzelleşmesiyle gelirlerinizde de artış gözükecek.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevginin, aşkın tadını çıkaracağınız güzel bir hafta sizleri bekliyor sevgili Oğlaklar… Özellikle de aşk kıvılcımları oluşabilir bu günlerde… Bekarsanız 26 Ağustos’taki Venüs-Uranüs uyumu aşk hayatınızı canlandırıyor. 28 Ağustos’ta uluslararası anlaşma yapmak isteyenler için güzel bir gün olacak. Bu dönemden itibaren sürpriz toplantı ve anlaşmalar yapabilirsiniz. Bunun yanında yayıncılık alanındaysanız, dergi kurmak, yeni bir senaryo hayata geçirmek, kitap yazmak gibi projelere başlayabilirsiniz. Bu hafta sonu ve eylülün ilk 10 gününde gerçekleştireceğiniz eylemler size bir yıl boyunca etkileyecek. Bu nedenle işi şansa bırakmamanızı, tuttuğunuzu koparmanızı tavsiye ederim.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova burçları… Eğer bekarsanız, yeni haftanın başlarında aşkı bulabilirsiniz. Aşkın ve sevginin pekiştiği güzel günler geçireceksiniz. Öte yandan yeni bir eve taşınmayı düşünüyorsanız 28 Ağustos’ta hayalinizdeki evle karşılaşmanız olası gözüküyor. Bir ev veya mülk durumu ile ilgili endişeleriniz varsa, güzel haberlerle keyfiniz yerine gelebilir. 30 Ağustos’taki Yeni Ay’da finansal gelişmelerle mutlu olacaksınız. Uzun süredir satılık veya kiralık olan bir gayrimenkulünüz varsa Yeni Ay’da sözleşmeler yapabilirsiniz. Bunun yanında 29 Ağustos’ta arkadaşınız büyük bir sürprizle karşınıza çıkabilir. Sağlıkta ise mide eve bağırsaklara dikkat!

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Gelelim Balık burçlarına… Geçtiğimiz hafta sonu aşk ile ilgili güzel gelişmeler hafta başında da devam ediyor. Özellikle arkadaşlarınızla edeceğiniz seyahatler sayesinde güzel insanlarla tanışabilirsiniz. Kurs, üniversite kampüsü gibi yerlerde de beğenebileceğiniz biri karşınıza çıkabilir. 30 Ağustos’taki Yeni Ay sayesinde eylüle ortalarına kadar sevdiğiniz kişiyle yakınlığınız artıyor. Evliyseniz eşinize zaman ayırmak isteyeceksiniz. Eğer bir birlikteliğiniz varsa ilişkinizi ciddileştireceksiniz. İş ve kariyer konularında ise ufak sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Ancak yapacağınız anlaşma ve sözleşmeleri iki kez okumanızda fayda var.