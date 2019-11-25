Haftaya şanslı etkilerle başlıyoruz. Venüs ve Jüpiter 24 ve 25 Kasım’da yan yana geliyor. Bu günlerde bolluk ve bereket bizlerle olacak. Bunun yanında bu haftadan itibaren bir ay boyunca ilişkilerde sorumluluk almasını bileceğiz. Yay burcunda gerçekleşecek bu Yeniay’da da neşemiz artacak, fırsatlar kapımıza kadar gelecek. Peki burçlar ayrı ayrı nelerle karşılaşacak? 25 Kasım - 1 Aralık haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde!

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç burçları, neşenizle etrafa enerji saçacağınız güzel bir haftaya giriyorsunuz. Yeni haftanın ikinci günü size kariyer anlamında şans getirecek. Eğer işinizden memnun değilseniz güzel tekliflerle karşılaşacaksınız. Arkadaşlarınızdan bu konuda destek de göreceksiniz. Belki de hiç tanımadığınız kişilere atacağınız özgeçmişler yeni kapıların açılmasına neden olacak. Ya da iş konusunda yaşadığınız memnuniyetsizlikler sona erecek. 26 Kasım’da Yay burcundaki Yeniay’da ise seyahat planları yapabilirsiniz. Pazarlama, satış, halkla ilişkilerle alakalı bir mesleğiniz varsa güzel geri dönüşler alacaksınız. Aşk hayatınız ise oldukça şanslı ve güzel ilerliyor.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar… Yeni haftayla beraber kendinizi daha dinlenmiş ve dinç hissedeceksiniz. Özellikle haftanın ikinci günü kendinizi geliştirmeye yönelik eğitimlere başlayabilirsiniz. Bu sıralar kariyerde hep yerinizde durduğunuzu, ilerleme kaydedemediğinizi düşünüyorsunuz. Ancak artık harekete geçiyorsunuz. Bunun yanında bu hafta ufak seyahatlere de çıkabilirsiniz. 26 Kasım’da Yay burcunda gerçekleşecek Yeniay’da gelirler, borçlar, hukuk meseleleri gündem olacak. Eşinizden veya sevdiklerinizden maddi yardım gelebilir fakat bu para borçlarınıza gidecek. Aşk hayatınız huzurlu geçiyor. Sevdiklerinizle uyumunuz mükemmel. Sağlıkta ise eklem ve kas ağrılarına karşı dikkat.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları… Heyecan verici, güzel bir haftaya adım atıyorsunuz. Yeni haftada birlikteliğiniz ve ortaklıklarınız gündeminizde olacak. İlişkilerde hep bir adım fazlasını atacaksınız. Birlikteliğiniz varsa evlilik kararı alacaksınız, evliyseniz çocuk planı yapacaksınız, yalnızsanız da ilişkiye adım atacaksınız. İlişkiler konusunda sorumluluk alma vaktiniz geldi de geçiyor. Bunun yanında kariyerde güzel iş anlaşmalarına da imza atabilirsiniz. Eğer bir girişiminiz varsa rahat bir şekilde para bulabiliriniz. Sağlıkta ise şekerinize dikkat edin. Dozunda tüketime özen gösterin.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları… Yeni haftada harcamalarınızı kontrol etmeye çalışacaksınız. Bu dönemde dış görünüşünüz için masraflar yapabilir, yeni kıyafetler satın alabilirsiniz. Aşk ve ilişkilere gelirsek, biraz kuruntularınız artıyor. Partnerinizi gereksiz sorularla bunaltmamaya dikkat etmelisiniz. Yalnızlar ise yeni ilişki başlangıçları yaşayabilir. Salı günü gerçekleşecek Yeniay’la birlikte kariyeriniz hız kazanacak. Bu dönemde işleriniz yoğunlaşabilir, görev tanımınızda olmayan işleri yapmak durumunda kalabilirsiniz. Sağlığınız ise oldukça güzel… Bu hafta başlayacağınız spor ve diyetten güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer konusunda çok şanslı ve güzel bir döneme giriyorsunuz sevgili Aslanlar… Bir süredir yaşadığınız mutsuzluk ve sıkıntı sona erecek. İşlerinize dört elle sarılacaksınız. Bu dönemde ayrıca yapmaktan keyif alacağınız işler alacaksınız. Yay burcunda gerçekleşecek Yeniay’da, hobilerinize yöneleceksiniz. Enstrüman çalmaya, başlamak, yeni bir dil öğrenmek için güzel bir hafta olacak. Kendinizi mutlu etmek için sevdiğiniz işlere yöneleceksiniz. Aşkta, flörtleşmeler artıyor. Sağlıkta ise beslenmenizi düzene sokabilir, spora başlayabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak burçları, yeni haftada aşk dört bir yanınızı saracak. Daha çok dışarı çıkacağınız, arkadaşlarınızla eğleneceğiniz, partnerinizle planlar yapacağınız bir süreç geliyor. Merkür gerilemesi de bittiği için yalnızlar artık yeni birlikteliklere başlayabilir. Bu dönemde ilişkisi olmayanlar güzel ve şanslı etkilerle karşılaşıyor. Tüm bakışları üzerinize çekebilir, birden fazla kişinin ilgisiyle karşılaşabilirsiniz. Yay burcunda gerçekleşecek Yeniay’da, yuvanız, aileniz ön planda olacak. Evinizde bol bol misafir ağırlayabilirsiniz. Bu zamanlarda taşınmak için uygun bir ev bulabilirsiniz. Ayrıca aile içi konuşmalar da etkin olacak. Son olarak sağlıkta, kötü alışkanlıklardan kurtulmak için adım atabilirsiniz çünkü iradeniz artacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni haftayla beraber yapmak istedikleriniz konusunda daha fazla kararlı olacaksınız sevgili Teraziler… Kendinize yeni hedefler koyabilir ve bu hedefleri hayata geçirmek için eğitimlere başlayabilirsiniz. Bunun yanında Venüs’ün Oğlak burcuna geçişiyle aile, yuva konuları gündemde olacak. Küslükleri sona erdirmek için arabuluculuk yapabilirsiniz. Ev satın alabilir ya da yuvanızı güzelleştirmek için birtakım harcamalar yapabilirsiniz. Yeniay zamanı ise bir süredir kafanızda yatan düşünceleri hayata geçirmek için size destekleyecek. Eğer iş konusunda girişimleriniz varsa somut adımlar atmaktan çekinmeyin. Çünkü başarı yakalayabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim yönünüzün kuvvetleneceği güzel bir haftaya adım atıyorsunuz sevgili Akrepler… Yeni haftada kendinizi çok iyi ifade edecek ve yanlış anlaşılmaların doğmasını engelleyeceksiniz. Kendinize duyduğunuz bu güven sayesinde güzel anlaşmalar da yapabilirsiniz. Tabii bu özelliğiniz özel hayatınıza da olumlu anlamda yansıyacak. Emin duruşunuz, flörtöz tavırlarınız yeni bir ilişkinin başlamasını sağlayabilir. Birlikteliği olanlar güven duygusunu karşısındakine fazlasıyla verecek. 26 Kasım’da gerçekleşecek Yeniay’da maddi konularda güzel haberler alıyorsunuz. Ticaretle uğraşanlar, pazarlama ve reklam alanında uzman olanlar kazançlar elde edebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay burçları… Şanslı, bereketli ve güzel bir haftaya merhaba diyorsunuz. Venüs’ün Oğlak burcuna geçişiyle, zam konuları gündeme gelebilir. Ticaretle uğraşıyorsanız iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Elinizde bir para varsa bunu çoğaltmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Tabii bu kazançlarla beraber harcama da yapmak isteyeceksiniz. Bu hafta meydana gelecek Yeniay’da artık geçmişe set çekiyorsunuz. Sizi mutsuz eden, kafanıza taktığınız ilişkilerden arınıyorsunuz. Odak noktanız kariyeriniz olacak ve iş bitirici tavrınızla, etrafınızdakilerden takdir göreceksiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak burçları… Yeni haftada sevdiklerinizle birlikte olacak, hayatınızdaki olumsuzluklardan uzaklaşacaksınız. Evli ve birlikteliği olanlar için konuşursak, partnerlerinin sağlığıyla ilgili olumlu gelişmeler alabilir. Ancak sizin soğuk algınlığına karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Bunun yanında kariyer ortamınızda bir takım dedikodular kulağınıza gelebilir. Ancak hiç canınızı sıkmayın, fesat düşünceler size zarar veremeyecek. Yay burcunda gerçekleşecek Yeniay’da ise yalnız kalmak isteyecek, ailenize vakit ayıracaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… Daha dışa dönük olacağınız, arkadaşlarınızla vakit geçireceğiniz sosyal bir haftaya giriyorsunuz. İlişkilerde ise çok fazla hayale kapılmamanızı tavsiye ederim. Bugünlerde kurduğunuz hayaller gerçekleşmeyebilir. Hoşlandığınız kişiden beklediğiniz yanıtları duyamayabilirsiniz. Veya var olan ilişkilerde sudan sebepler yüzünden tartışma çıkabilir. Bir şeyler söylerken bu durumu göz önünde bulundurmanızda fayda var. Yeniay zamanı ise kariyerde ivme yakalayacaksınız. İşinizi ilerletmek için doğru insanlarla karşılaşabilirsiniz, destekler alabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son olarak Balık burçlarındayız… Yeni haftada işiniz, kariyeriniz ön planda olacak sevgili Balıklar… Hedeflerinize daha hızlı bir şekilde yaklaşacaksınız. Arkadaşlarınızdan elde ettiğiniz bağlantılarla güzel işler alabilirsiniz. Yeni girişimleriniz başarı elde edebilir. İş arayan bir Balıksanız mülakatlarınız olumlu sonuçlanabilir. Ancak bu süreci olana kadar sadece kendinize saklamalısınız. Aşk hayatınıza gelirsek, şanslı bir döneme giriyorsunuz. Bugünlerde her etkinliği, organizasyonu iyi değerlendirmelisiniz. Çünkü aşk bir anda karşınıza çıkabilir.