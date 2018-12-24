24 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Jüpiter Merkür kavuşumu nedeniyle derin düşünce, spritüel ve maddi seviyede yenilenme arzusu yoğun olacaktır. Gözlemci olmak, pozitif bilgi ile meşgul olmak üretimi artırır. Yaşamsal hedeflerimizi destekleyecek yeni fikirler, anlaşmalar gelişebilir. Senenin son haftasında yeni yıl için eğitim faaliyetleri planlanabilir, seyahat organizasyonları artabilir.
Merkür Neptün görünümü: İçsel olarak yalnız kalma arzumuzun yerini bir idealin parçası olma bilinci alırken, yeni gruplar, mistik konular, manevi değerlere vurgu var.
Venüs Plüton görünümde: Yaşamsal hedeflerimizi destekleyecek, yaralarımızı onaracak yeni ilişkiler ve kaynaklar için hazırlık yaparken, geçmişle yüzleşmek durumunda kalacağız. Yüzleşmelerin açığa çıkaracağı duygusal yoğunluk yorucu ve yıpratıcı olacaktır. Yetersizlik hissinin sizi esir almasına izin vermezseniz, bireysel tutkunun gücüne uyanabilirsiniz. Aldığı kadar vermeyi bilen, bilge, kendi kendine yeten insani vasıflarımızla, manipülatif, aşırı hırslı, şüpheci ve kavgacı ilkel güdülerimiz hafta boyunca çatışacaktır.
Mars Kiron tam kavuşumda: Duygusal yoğunluk, kurban bilinci, mağduriyetler, kendini ifade edememe artabilir. Bu hafta boyunca isteksiz, hevessiz tavırlar, problem çözmekte gecikme ve aşırı duygusal tepkiler olabilir. Sağlık sorunları salgınlar olabilir. Aşırı yağış ve seller artabilir.
Hafta boyunca etkin olacak yakıcı duygu ve tutumlar: Şüphe, yetersizlik, yönsüzlük. Ölçüsüz güç kullanma. Kontrol, manipülasyon, benmerkezci, eleştirel.
Hafta boyunca etkin olacak yapıcı duygu ve tutumlar: Yerinde rekabet, yaratıcılık, geniş gönüllülük, bağımsızlık, felsefi konularda öğrenim.
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