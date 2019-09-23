Merhaba sevgili Habertürk izleyicileri… Yepyeni ve uyum dolu bir haftaya merhaba diyoruz. Yeni haftanın ilk gününde barış ve huzur içinde hareket edeceğiz. Cumartesi günü ise Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu dönemde ikili ilişkilerde sert söylemler yerini güzel sözlere bırakacak. Ayrıca ortaklaşa işler önem kazanacak. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 23 Eylül haftası burç yorumları için detaylar haberimizde...

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç burçları. Yeni haftanın ilk gününde Güneş Terazi’ye geçiş yapıyor. Terazi burcunun uyumu, iyilikseverliği paylaşımcılığı ilişkinize olumlu anlamda yansıyacak. Eğer ilişkinizde problemler varsa oturup tatlı tatlı konuşarak çözüm bulacaksınız. Problemleri birbirinize anlatmanızla birlikteliğiniz daha da sağlamlaşıyor. Bunun yanında hafta ortalarına doğru başarılı olmak istediğimiz konularda beklentiyi yükseltebilir, daha sonra da hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Engelleri aşmak için daha sakin tavırlı olmanızda fayda var. Peki Terazi’deki Yeni Ay sizleri nasıl etkileyecek? Bu dönemde ikili ilişkilerde daha paylaşımcı olacak, eğer yalnızsanız her anınızı paylaşabileceğiniz birisiyle tanışacaksınız.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Aşkın, romantizmin, eğlencenin ön planda olacağı bir hafta olacak sizler için sevgili Boğalar... Boğaların değişimden, yenilikten hoşlanmadığını pek çoğumuz biliyoruzdur. O nedenle Boğaların geçtiğimiz haftalarda yeni hayatlarına alışma ve değişimlere adaptasyon süreci oldukça zor geçmişti ancak bugünlerde üzerinizde huzur hakim oluyor. Bunun yanında 28 Eylül’de Terazi burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, aklınızdaki, hayalinizdeki her şeyi size verecek. Daha iyi bir iş ortamı bulabilir, kariyer değişikliğine gidebilirsiniz. Veya mevcut konumunuzda gücünüz artabilir. Sağlıkta ise alerjiniz veya mevsim değişikliğine karşı hafif rahatsızlığınız varsa iyileşiyorsunuz. Özetlemek gerekirse Boğalar bu hafta umduklarını bulacaklar.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları… Yeni haftada kafanızı para konuları meşgul edecek. Tazminat bekliyorsanız, yaptığınız anlaşmadan kar bekliyorsanız güzel sonuçlar alacaksınız. Hafta başında ise eşiniz, iş hayatıyla ilgili sevindirici haberler ile karşınıza çıkacak. Tabii siz de ay sonuna kadar, ev ve aile konularında ilerleme kaydedecek, kariyerinizle ilgili heyecan verici haberler alacaksınız. Peki ya aşk? 28 Eylül’deki Yeni Ay kalıcı bir ilişkiye başlamanızı sağlayabilir. Yalnızsanız bu dönemde mutlaka dışarı çıkmalı ve yeni insanlarla tanışmaya açık olmalısınız. Zaten siz yabancılarla çok kolay muhabbete başlayan bir burçsunuz. Beraberliği olanlar ise partnerleriyle güçlenecek. Bunun yanında Yeni Ay’da güzelliğiniz, cilt bakımınız için bir şeyler yapabilirsiniz.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları… Yeni haftada ailenizle daha çok vakit geçirmek isteyeceksiniz. Bugünlerde ailenizle alakalı mutluluk verici haberler duyabilirsiniz. Eğer uzun süredir iş koşuşturmacasından eşinizle görüşemiyorsanız özel planlar yapacaksınız. Bunun yanında Terazi burcundaki Yeni Ay ile beraber gözleriniz evinize çevrilecek. Taşınma, ev ile ilgili değişiklikler yapabilir, mobilyalar satın alabilirsiniz. Mevsim değişirken siz de evinizi değiştireceksiniz. Özetle bu dönemde ev ve aileniz hakkında kurduğunuz planları hayata geçirmeye çalışacak ve başarılı da olacaksınız.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan burçları… Yeni haftada kariyer ve eğitim planlarınız gündemde olacak. Daha sakin ve çözüm odaklı yaklaşarak kariyerinizde yeni iş anlaşmaları yapabilirsiniz. Özellikle salı günü eğitim ve işte yüksek performanslar sergileyeceksiniz. Örneğin yeni müşteriler bağlayabilirsiniz. Ya da öğretmenlerinizin gözüne girebilirsiniz. 28 Eylül’de gerçekleşecek Yeni Ay’da ise sevgiliniz ya da eşinizi mutlu edecek bir tatile çıkabilir, aşk ile ilgili güzel gelişmeler, yakınlaşmalar yaşayabilirsiniz. Ancak bu tarihten bir gün önce ilişkilerde sert söylemlerden, ısrar ve baskıcı tavırdan uzak durmanızda fayda var.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak burçları… Eylülün son haftasına yüksek enerji ile giriş yapıyorsunuz. 23 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçişini kesinlikle boşa harcamayın. Mülakat, röportaj ya da ilk buluşma gibi önemli bir planınız varsa bu güne denk getirmenizde fayda var. Para konularında ise beklenmedik bir gelirle büyük rahatlamalar yaşayacaksınız. Ancak planladığınızdan daha fazla harcama da yapabilirsiniz. Ay sonuna yaklaştıkça bütçenizi düzenlemek için harekete geçeceksiniz. 28 Eylül’de gerçekleşecek Yeni Ay’da yaratıcılığınız artıyor. Eğer sanat veya tasarım ile ilgileniyorsanız bu tarihi not alın. Bunun yanında yeni haftada İnanmakta güçlük çektiğiniz, olmaz dediğiniz hayalleriniz, istekleriniz gerçekleşebilir.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Teraziler... Cumartesi günü gerçekleşecek Yeni Ay burcunuzda gerçekleşiyor. O nedenle bu hareketten en çok sizler etkileneceksiniz. Tabii olumlu anlamda. Bu dönem ile birlikte daha dost canlısı olacaksınız. Cesaretinizde de artış görülecek. Aldığınız ve verdiğiniz pozitif enerjiyle güzel işler başarabilirsiniz. Kısaca Yeni Ay’ı verimli bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü 31 Ekim’de Merkür geri harekette bulunacak. 28 Eylül - 22 Ekim arasında hayatınızı değiştirecek bir zafer elde edebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise uyumlu ve sevecen bir ruh halinde olacaksınız.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrepler… Eylül ayının sonuna yaklaşırken sosyal faaliyetlerin artışıyla kendinizi sıkışmış ve yorgun hissedebilirsiniz. Bu histen kurtulmak için profesyonel birinden yardım ayırabilirsiniz. Yorgunluk ve sinir bozukluğu nedeniyle bu haftayı dinlenmeye ayırmanızda fayda var. 28 Eylül’deki Yeni Ay masanızdaki işleri bitirmeniz için mükemmel bir zaman olacak. Özellikle yalnız çalışarak, dikkat dağıtıcı işlerden uzaklaşarak projelerinizi sorunsuz tamamlayabilirsiniz. Özetle Akrepler bu haftayı işlerini tamamlayarak, evde yalnız vakit geçirerek atlatacaklar…

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevdiklerinizden, dostlarınızdan destek göreceğiniz, sosyal olacağınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Yay burçları… Yeni haftada özellikle para konularında büyük rahatlamalar yaşıyorsunuz. Hafta başında Güneş’in Terazi burcuna geçişiyle daha sakin ve barışçıl olacaksınız. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz. Eylül ayının sonunda nihayet arkana yaslanıp derin bir nefes alabileceksiniz. Bu hafta parayla ilgili endişeleriniz olabilir ancak kontrolü elden bırakmayacaksınız. Kısaca zorlu geçen ayların ardından eğleneceğiniz güzel bir süreç geliyor.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak burçları, bu hafta geleceğinizi şekillendirmek, hedeflerinizi yoluna koymak veya yeni bir hayata başlamak için güzel enerjilerle karşılanacaksınız. Çalışkanlığınız yine üzerinizde olacak. Sadece kariyer alanında değil, evlilik hazırlığındaysanız da gelecekle ilgili yoğun fakat güzel planları hayata geçirmeye çalışacaksınız. 28 Eylül’deki Yeni Ay’da işlerinizi yoluna koymak için güç ve destekler alabilirsiniz. Bunun yanında size kazanç sağlayacak müşterilerle tanışabilirsiniz. Veya güzel bir ödül kazanabilirsiniz. Özetle Yeni Ay fırsatlar ve kazançlar için oldukça güzel bir süreç olacak.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… Bu haftanın gündemini eğitim ve seyahat konuları oluşturuyor. 28 Eylül'deki Yeni Ay'da artık para ile ilgili düşünmek zorunda kalmayacaksınız. Bu süreçte ufak bir bavul hazırlayıp yolculuğa çıkmanız olası gözüküyor. Temmuz veya Ağustos aylarında tatile çıkmadıysanız, günlük işlerinizden uzaklaşıp yeni yerler görüp yeni tecrübelerle karşılaşacağınız ortamlarda bulunmak sizlere iyi gelecek. Kariyerinize gelirsek, medya veya yayıncılıkla ilgili bir iş ile uğraşıyorsanız eylülün sonundan ekimin ilk 10 gününe kadar güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sıra geldi Balıklara. Para ve maddi konular gündeminizde olacak yeni haftada sevgili Balıklar… Özellikle 28 Eylül'deki Yeni Ay mali görüşmelerde size destek verecek. Eğer herhangi bir girişiminiz varsa ve paraya ihtiyacınız varsa beklediğiniz destekleri görebilirsiniz. İlişkilere gelirsek eğer beraberliğiniz varsa salı günü ufak sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. Kendi kendinize kızmak yerine sorunları ele almanız gerekiyor. Yeni Ay’da zaten tüm sorunları ardınızda bırakacaksınız. Yalnızlar da bu dönemde güzel birlikteliğe adım atabilir. Bunun yanında dış görünüşünüzü değiştirebilir, spor yapabilir, kıyafetler satın alabilir, kısaca daha güzel görünmek için çaba harcayabilirsiniz.