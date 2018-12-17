Venüs Neptün görünümü: Hafta başından itibaren, romantizm ihtiyacı artarken, dengini bulamamaktan ötürü hayal kırıklıkları yaşanabilir. 20 Aralık itibari ile ilişkilerde yanılsamalar, kendini olduğundan farklı gösterme ihtiyacı olabilir. Hafta boyunca eş, partner ve ortaklık seçiminde tedbirli olmak faydalı olur.

Jüpiter Merkür kavuşumda: Gelecek planları, iyimser fikirler, araştırma ve öğrenme becerilerinde artış gözlenecektir. Konuların içinde dağılma, konsantrasyon bozukluğu eş zamanlı çok şey yapma arzusu olası. Program dahilinde ilerlemek faydalı olur.

Mars Kiron kavuşumda: Geçmişten gelen acı veren olaylar, özgüven eksikliğinden kaynaklanan arzuları ifade edememe, kendisini dışlanmış ve kurban olarak görme duyguları yüzeye çıkabilir. Tacizler, cinsel hassasiyetler artabilir. Özellikle 20 Aralık’tan sonraki günler daha hassas. Bu hafta boyunca isteksiz, hevessiz tavırlar, problem çözmekte gecikme ve aşırı duygusal tepkiler olabilir.

21 Aralık Kış Gündönümü: Güneş'in, öncü burç olan Oğlağa geçişiyle; kararlılık, dinamizm artarken maddi değerler önem kazanacak. Uzun vadeli işler, sorumluluklar, hesaplı risk alma ihtiyaçları öne çıkarken, karamsarlık ve statikocu tutumlarda artış görülebilir.

22 Aralık Yengeç Dolunayı: Güvenli alan ihtiyacı, ev aile yuva temalarını harekete geçiren Dolunay'da duygusal yoğunluklar artabilir. Öncü burçta gerçekleştiği için faaliyet ve kararlılık yoğunlaşırken, aşırı tepkiler verebiliriz. Dolunay'da Güneş, Satürn ve Güney Ay Düğümü Oğlakta yerleşimde olduğu için ev, aile ve vatana dair konularda hassasiyetler ve sorumluluklar öne çıkabilir. Yengeç Dolunayı’nda açığa çıkan hassasiyetler, Uranüs ve Kuzey Ay Düğümü görünümü yaşadığımız çevreyi, ailemizi ve güvenli alanlarımızı koruma mücadelesini artırabilir.