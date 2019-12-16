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Merhaba sevgili Habertürk izleyicileri… Koskoca bir yılın sonuna artık gelmiş bulunmaktayız. Yılın son Dolunay’ı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Dolunay, aşk, ilişkiler ve finans konularında bizleri etkiledi. Yeni haftada ise 20 Aralık’ta Venüs’ün Kova burcuna geçişiyle sosyalleşeceğiz. Daha arkadaş canlısı bir ruh haline bürüneceğiz. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? İşte 16-22 Aralık haftalık burç yorumları

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç burçları, yeni haftada hukuki konular, bankacılık, kredi işleri ön planda olacak. Eğer sonuçlanmayan bir dava, verilmeyen krediler varsa olumlu sonuçlar alıyorsunuz. Kariyeriniz oldukça parlak… Bir süredir para kazanmaya kafa yoruyorsunuz. Maddi kaynaklarınızı çoğaltmak için verdiğiniz mücadele sonuç veriyor. Terfi, farklı sektörler, iş değişikliği gibi konular gündeminizi oluşturacak. 20 Aralık’ta Venüs’ün Kova burcuna geçişiyle yeni insanlarla tanışacak, davet ve organizasyonlarda arkadaşlarınızla beraber vakit geçireceksiniz. Yalnızsanız bu ortamlarda biriyle tanışmanız olası…

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa burçları… 16 Aralık haftasında sizi hoşnut etmeyen kişi ve ortamlardan uzaklaşacaksınız. ‘Daha iyi ne yapabilirim?, ‘Kariyerimden memnun muyum?’, ‘Gelecekte ne yapmak istiyorum?’ gibi konulara kafa yoracaksınız. Bu sorularla boğuşurken, bir yandan da eğitiminize yöneleceksiniz. Yeni kurslara, yüksek lisansa başlamak için adım atabilirsiniz. Ya da uzun süredir derslerinizi boşluyorsanız daha isteğinizde artış gözükecek. Gelecek kaygısına düşerken ilişkilerde gerginlikler olabilir. Partnerinizle daha fazla vakit geçirmeye bakmanızı tavsiye ederim.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları… Yorucu fakat güzel bir haftaya giriyorsunuz. Özellikle haftanın ilk dört günü finansal konular ve aşk ilişkiler konusunda sıkışmış hissedebilirsiniz. Fakat 20 Aralık’ta Venüs’ün Kova burcuna geçişiyle rahatlıyorsunuz. Aşkta, iş yaşamınızda veya eğitiminizde şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Keyifli seyahatler, organizasyonlar, gündeme gelecek. Uzun süredir yurt dışında eğitim alma ya da yerleşme planınız varsa gelişme kaydedebilirsiniz. Yalnızlar ayrıca yurt dışında biriyle tanışıp ilişkiye adım atabilir.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Güzel ve keyifli bir haftadasınız sevgili Yengeç burçları… Özellikle para konularında şanslı etkiler alıyorsunuz. Uzun süredir beklediğiniz bir para varsa elinize geçebilir. Aşk ve ilişkilerde ise eğer birlikteliğiniz varsa gerginliğiniz üzerinizde… Bu nedenle saygı ve sevgi çerçevesini elden bırakmamanızda fayda var. Uzun süredir birlikteliği olanlar gelecek planları yapabilir. Yalnızlar harekete geçer ve somut adımlar atarsa güzel gelişmelerle karşılaşabilir. 20 Kasım’da Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle para harcamak sizler için hobi haline dönüşecek... Bu dönemde bol bol alışveriş yapabilir, güzelleşmeye yönelik harcamalarda bulunabilirsiniz.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Gelelim Aslan burçlarına… Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Dolunay’da duygularınızı ön plana koymuş ve çeşitli kararlar vermiştiniz. Yeni haftada ise kararlarınızın doğruluğunu kendi içinizde ölçüp tartacaksınız. İlişkiler konusunda attığınız adımlar yavaş yavaş kafanıza oturmaya başlayacak. Belki de hızlı kararlar verdiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak eğer uzun süredir birlikteliğiniz varsa gayet güzel planlar yapıyorsunuz. Kariyer ve eğitim hayatınızda oldukça şanslı bir dönemdesiniz. Son olarak para konularda riskli işlerden ve yatırımlardan kaçmanızda fayda var.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Hafta başında kendinizi yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz sevgili Başaklar. Ancak hafta ortalarında keyfiniz ve enerjiniz yerine geliyor. 20 Kasım’da Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle kariyer hayatınız parlıyor. Çalışmaktan mutluluk duyacağınız, sorunların kısa sürede çözüm bulacağı bir dönemdesiniz. Aşk hayatınız oldukça keyifli geçiyor. Eğer yalnızlığa alışan, uzun süredir ilişkisi olmayan bir Başak burcuysanız, kendinizi yeni beraberliklere hazır hissedeceksiniz. İlişkiye özlem duyabilirsiniz. Son olarak sağlıkta düzensiz beslenme ve şekerli yiyeceklerle beraber kilo artışı olabilir.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizin keyif vereceği güzel bir haftaya giriyorsunuz sevgili Teraziler. Genel hatlarıyla çok büyük sıkıntılara düşmeyeceksiniz. Özellikle 20 Kasım’da Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle hayattan daha fazla keyif alacaksınız. Hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Yapmak istediklerinizi sakın ertelemeyin. Kariyerinizde kafanız biraz dağınık olabilir. Yaptığınız hatalar ileride başınıza iş açabilir. Ayrıca çalışma arkadaşlarınıza da dikkat etmenizde fayda var. Aşk ve ilişkilerde de daha özgür ve başına buyruk hareket edebilirsiniz. Partneriniz bu duruma içerlenebilir. Ancak cuma gününden sonra ilişkilerde güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Girişimci ve çalışkan Akrepler yeni haftada kariyerlerine odaklanacak. Özellikle internet, yazılım, sosyal medyaya yönelik bir işle uğraşıyorsanız farklı fikirler aklınıza gelebilir, bu düşüncelerinizi yakın çevrenizle paylaşabilirsiniz. Para konularında problem yaşıyorsanız yakın zamanda halledebilirsiniz. 20 Kasım’da Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle vaktinizi evinize ailenize ayıracaksınız. Evinizle alakalı düzenlemelerde bulunabilirsiniz. Örneğin bir anda tadilat işlerine girişebilirsiniz. Hafta sonu birlikteliklerde tartışmalar yaşanabilir. Dikkatli olun.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay burçları, yeni haftada seyahat planları gündeminizde oluyor. Tatil veya eğitim için planlamalar yapabilirsiniz. 20 Kasım’da Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle aileniz, eviniz ve yuva konularınız etkilenecek. İşten ziyade haftayı aile ve arkadaşlarınıza ayıracaksınız. Tabii iletişime dayalı bir kariyeriniz varsa güzel anlaşma ve sözleşmelere imza atabilirsiniz. Uzun süredir katılmak istediğiniz, kurs veya eğitim varsa Venüs’ün Kova burcuna geçişi güzel başlangıçlar yapmanızı sağlayacak. İlişkilere gelecek olursak; kafanızı karıştıran soru işaretleri son buluyor. Önünüzü daha net göreceğiniz bir süreç başlıyor.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Para konularının gündem olacağı bir hafta başlıyor sevgili Oğlaklar... Özellikle 20 Kasım’da Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle kazançlarınız artıyor. Ancak kazançlar giderleri de beraberinde getiriyor. Bilgisayar, televizyon ya da telefon gibi pahalı teknoloji alışverişlerinde bulunabilirsiniz. 22 Aralık Pazar günü Güneş Oğlak burcuna geçecek. Bir süredir kendinizi yorgun hissediyorsanız canlanacaksınız. Hafta sonuna doğru kariyerinizde yoğunluk söz konusu olsa da çalışma azminizle işlerin üstesinden geliyorsunuz.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… Yeni haftayla beraber özel hayatınız ve ikili ilişkileriniz ön planda olacak. Ne kadar yoğun ve yorgun olursanız olun evde durmak istemeyeceksiniz. Cuma günü Venüs burcunuza geçiyor. Yani bundan en çok sizler etkileneceksiniz. Güzelleşmek, dış görünüşünüzü değiştirmek, daha bakımlı olmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkiler güzel ilerliyor. Yalnızca hafta sonunda ufak tefek sürtüşme ve anlaşmazlıklar olabilir. Siz daha çok kendinizle vakit geçirmek isterken, partneriniz üzerinize düşebilir ve bunalmanıza neden olabilir. Daha sakin olmaya çalışın. Yalnızlar ise önümüzdeki haftayla beraber aşkta şansı yakalayacak.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık burçları… Yeni haftayla beraber günlük rutinlerinize, yarım kalan işlerinize odaklanacaksınız. Spor, yemek, temizlik gibi işlerin arasında kaybolabilirsiniz. Venüs’ün Kova burcuna geçişi ilişkiler anlamında sınanmanıza sebep olabilir. Eğer yalnızsanız hiç size uygun olmayan biriyle yakınlaşabilirsiniz. Bir anda hayatınıza giren kişilere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü sizlere karşı tamamen dürüst olmayabilir. Birlikteliği olanlar ise partnerleriyle çok fazla ilgili olmayabilir. Kendinizi bu aralar yalnız hissediyorsunuz fakat çekingen tavrınız bu duruma yol açıyor olabilir.