Oldukça yoğun ve tansiyonu yüksek bir haftaya giriş yapıyoruz. 13 Ekim’i pazartesiye bağlayan gecede Koç burcunda Dolunay meydana geldi. İçinizde tuttuğunuz duygularınızı bir anda ifade edebilirsiniz. Bunun yanında stres de had safhada olacak. Diğer yandan 23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçecek ve Akrepler doğum günlerini kutlamaya başlayacak. Peki burçlar ayrı ayrı nelerle karşılaşacak? Sorunun cevabı haberimizde!

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili burçları burcunuzda Dolunay gerçekleşti. Bu nedenle Dolunay'dan en fazla sizler etkileneceksiniz. Dolunay zamanı daha fazla sinirli ve gergin olabilirsiniz. Ufacık şeylere dahi takıntılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Veya karşınızdakini eleştirirken ani çıkışlar yapabilirsiniz. Bu nedenle hafta başında daha kontrollü, sakin olmanızda fayda var. Kariyere gelirsek, ciddi değişimler görünüyor. Kendinize yeni yollar çizmeniz olası fakat yine hırsınızın kurbanı olmamanızı tavsiye ederim. İlişkilerde ise yalnız Koçlar yeni biriyle tanışabilir. Evli ve ilişkisi olanlar ise yeni başlangıçlar isteyecek. Uzun süredir size mutsuz eden bir ilişkiniz varsa bitişler olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelelim Boğalara… Bu hafta iş veya aşk hayatınızda yaşanan problemleri çözmek adına kendinize sorular soracaksınız. Alacağınız yanıtlarla da daha sağlıklı bir şekilde yolunuz ilerleyeceksiniz. Yeni haftada kafanızı en çok para konuları meşgul edecek. Kariyerde ise yoğun bir tempo var. Ticaretle uğraşıyorsanız güzel etkilerle karşılaşacak ve gelirinizi artıracaksınız. Bunun yanında meditasyon veya yoga ile kendinizi rahatlatmak isteyeceksiniz. Kendinizi geliştirecek, ufkunuzu açacak kitaplara başlayarak mutlu olacaksınız. İlişkilerde ise kafanızda olumsuz düşünceler hakim olabilir. Kıskançlıklardan dolayı kendinizi sıkıştırılmış hissedebilirsiniz. Ama problemleri atlatacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları... Yeni haftada güzel etkilerle karşılaşacaksınız. Bu haftanın gündemini, aile, çocuk, ilişkiler oluşturacak. Çocuğunuz varsa birlikte güzel vakit geçireceksiniz. Bunun yanında evliyseniz ailenizi genişletebilirsiniz. Aile içinde problemler varsa çözülebilir. Yalnızlar ise ilişkiler konusunda şanslı bir döneme giriyor. Bu hafta kariyerinizi daha iyi hale getirmek için de sorunları çözmeye uğraşacaksınız. Mevcut işinizde departman değişikliği yapabilirsiniz veya iş değişikliğine gidebilirsiniz. Para konularında ise ekstra harcamalar çıkabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları. Yeni haftada kariyeriniz, iş hayatınız ön planda olacak. Eğer kariyerinizde bulunduğunuz noktadan memnun değilseniz, yeni yollar arayacaksınız. İş arayan Yengeçler ise olumlu haberler alacak. Rakiplerinizden sıyrılacak ve fark edileceksiniz. İlişkilerde ise var olan problemleri çözüyorsunuz. Ciddi ilişkiniz varsa evlenebilir, yalnızsanız yeni bir birlikteliğe başlayabilirsiniz. Öte yandan problemli ilişkilerde de karara varılıyor. Anaç Yengeç burçları ilişkiyi sürdürmek için elinden geleni yaptıysa ve gelişme göremediyse bitişler olabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslanlar yeni haftada seyahatler ön planda olacak. Yurt dışına çıkabilir hatta evinizi ve işinizi yurt dışına taşıyabilirsiniz. Kısaca kökten değişimler yaşayabilirsiniz. Bunun yanında seyahat sırasında kayıp yaşamamak adına para ve değerli eşyalarınıza dikkat etmenizde fayda var. İş hayatınızda yeni sözleşme ve anlaşmalara imza atabilirsiniz. Öte yandan aile ve ev konularında gerginlikler söz konusu. Taşınma işleriyle ilgileniyorsanız bir takım aksilikler yaşanabilir. Çok fazla kafanıza takmamaya çalışın. İlişkilerde ise şanslı bir haftadasınız. Yalnızsanız heyecan verici tanışmalar olabilir

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konulara ağırlık vereceğiniz bir hafta sizleri bekliyor sevgili Başaklar. Harcamalarınız birkaç haftadır bir hayli artmış bir durumda ve artık kendinize çeki düzen vermeniz gerekiyor. Ayrıca internet üzerinden yapacağınız alışverişlere de güvenlik nedeniyle dikkat etmenizde fayda var. Kariyerinize gelirsek, gösterdiğiniz çabalar fark ediliyor. İşinizi geliştirmek için yeni fikirler bulacak ve hayata geçirmek için adım atacaksınız. Bunun yanında uzun süredir taşınmak isteyen Başaklar varsa istedikleri evleri bulacaklar. İlişkilerde bitiş ve başlangıçlar hakim olacak. Yeni kararlar alacaksınız. Güzel giden birlikteliğiniz varsa ciddileşeceksiniz. Sağlıkta soğuk algınlığını önlemek için yediklerinize içtiklerinize daha fazla dikkat etmelisiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi burçları… Yeni haftada kendinizi anlamsız bir şekilde sinirli ve gergin hissedebilirsiniz. Bu ruh hali işinizden tutun ilişkinize kadar size olumsuz anlamda etkileyebilir. Fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Bu nedenle daha sözcüklerinizi kullanırken daha dikkatli olmalısınız. Bu hafta ilişkileriniz ön planda olacak. Aslında partnerinizle aranız iyi ancak bir anda parlamanız olumsuz bir hava yaratabilir. İş hayatınızda da aynı şekilde çalışanlarınıza ya da ekip arkadaşlarınıza istekler savurabilirsiniz. Onları tersleyebilirsiniz. Özel hayatınızda yine sinirleriniz üzerinizde olsa da aileniz size arka çıkacak. Yakınlarınızdan destek göreceksiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep burçları… Geçmişe dair sorunların çözüleceği yapıcı bir haftaya giriyorsunuz. Sizde travma etkisi yaratan konular varsa problemlerin üstesinden geleceksiniz. Dolunay ile beraber hayatınıza yeni bir sayfa açıyorsunuz. Akrep burçlarının gündemini oluşturacak diğer konu ise para olacak. Daha fazla nasıl para kazanacağınızı düşüneceksiniz. Medya sektöründeyseniz yeni reklam anlaşmalarıyla kazancınızı artırabilirsiniz. Tabii bu sırada kendinize çok yüklenmemeniz gerekiyor. Çünkü iş hayatınız biraz stresli geçiyor. Özel hayatınızda ise yalnız kalmak istiyorsunuz fakat sorunlardan kaçmamanızda fayda var. Sağlıkta ise yorgunluk ve strese bağlı olarak baş ağrısı yaşayabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay burçları… Geçmiş haftalarda yaşadığınız yoğunluk nedeniyle bu hafta daha fazla kendinize zaman ayırmak isteyeceksiniz. Dolunay zamanı ise romantik havalar üzerinizde olacak. Devam eden ilişkilerde iltifatlar, sevgi sözcükleri ile birbirinizi şımartıyorsunuz. Bu hafta aynı zamanda ailenizi genişletmek isteyebilirsiniz. Ya da aile içinde bebek haberi duyabilirsiniz. Eğer bebek planınız yoksa Dolunay size yaratıcı projeler getirebilir. Uzun süredir uğraştığınız projelerinizi de sorunsuz şekilde bitirebilirsiniz. Kısaca Dolunay iş hayatınızda güzel bitiş ve başlangıçlar veriyor. Son olarak maddi konularda para akışı hızlanıyor. Beklediğiniz paralar elinize yakın zamanda geçecek.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak burçları… Dolunay ile beraber odak noktanız eviniz ve aileniz olacak. Eviniz ile alakalı bir takım eksiklikler sonuçlanıyor. Örneğin evdeki tamir tesisat işleri bitebilir veya evinizdeki eksik eşyaları tamamlayabilirsiniz. Sipariş ettiğiniz mobilyalar teslim edebilir. Kısaca ev ve aile konularında güzel etkilerle karşılaşacaksınız. Hafta sonu ise aile veya arkadaşlarınızı evinizde ağırlayarak güzel vakit geçireceksiniz. Kariyerde ise işlerinizi tamamlamak isteyeceksiniz. Merkür gerilemesi başlamadan, gerekli anlaşmaları yapmak için uygun bir zaman olacak. Aşk hayatınız ise bir süredir oldukça yolunda gidiyor. Partnerinizle aranızda su sızmayacak ve bu romantik etki modunuzun da yükselmesine sebep olacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları eğlenirken yorulacağınız güzel bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Hafta başında aile ve arkadaşlarınızı ziyaret etmek için yolculuklar yapabilirsiniz. Bu yolculuklara karşı ilk başta sıcak bakmasanız da sonrasında çok eğleneceksiniz. 15 Ekim ise oldukça parlak ve şanslı bir gün. Çünkü bu tarihte güzel ve oldukça karlı bir anlaşmaya imza atabilirsiniz. İlişkilere gelirsek uzun bir beraberliğiniz varsa ciddi kararlar almanız olası. Yalnızlar ise birine karşı yoğun duygular beslemeye başlıyor. Karar vermek için acele etmeyin. Sağlıkta ise yorgunluk, bağışıklık sisteminizin düşmesine sebep olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balıklar yeni haftada para konularına odaklanacaksınız. Hareketli ve yoğun günler geliyor. Para konularında önünüze güzel fırsatlar çıkabilir. Öte yandan biri sizden borç isteyebilir veya siz borç almak isteyebilirsiniz. Ancak Merkür gerilemesi yaklaşırken para alışverişleri için pek uygun bir zaman değil. Bunun yanında satın almak istediğiniz bir eşya varsa 15 Ekim’e kadar halletmenizi tavsiye ederim. Aşk hayatınıza gelirsek ilişkisi olan Balıklarda alınganlık biraz artıyor. Yalnızlar ise yeni tanışmalarla heyecanlı bir döneme giriyor. Son olarak üşütme, ve soğuk algınlıklarına karşı sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor.