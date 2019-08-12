Oldukça keyifli günler yaşayacağımız, bol bol gezeceğimiz, enerjimizin yüksek olduğu bir haftaya girdik. Tatil moduna fazlasıyla giriyoruz. Dinleneceğimiz, eğleneceğimiz yeni haftada biraz kendi mutluluğumuza öncelik veriyoruz. Hafta ortalarında ufak yorgunluklar, enerji düşüklüğü olabilir ancak kısa sürede toparlanmasını bileceğiz. Peki burçlar ayrı ayrı nelerle karşılaşacak? İşte 12-18 Ağustos haftalık burç yorumlarınız...

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Romantik ilişkilere kendinizi açacağınız, kendinizi eğlence ve aşka kaptıracağınız güzel bir hafta sizleri bekliyor sevgili Koçlar… İçinizdeki huzurla beraber etrafa pozitif enerji saçıyorsunuz. Yeni haftada önceliğiniz seyahat olacak. Kısa süreli tatil planları yapabilirsiniz. Tabii şehirde yapmanız gereken işler varsa tam tatil moduna giremeyebilirsiniz. Öte yandan ailenizi genişletmek, bebek sahibi olmak istiyorsanız bu dönemler şans sizden yana olacak. Bebek sahibi olmak için oldukça güzel bir hafta. Yasal konularda beklediğiniz haberler varsa güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Ev ve ailenizi ön planda tutacağınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Boğalar. Yedirmeyi, içirmeyi sevdiğiniz için bol bol misafir ağırlayacaksınız. Evde bir amaç için toplanabilirsiniz. Bunun yanında geçen hafta olduğu gibi bu hafta da evinizi güzelleştirmek için çalışmalar yapacaksınız. Evinizi daha konforlu ve sevimli hale getirebilmek için düzenlemeler yapabilirsiniz. 15 Ağustos’taki Dolunay kariyerinizi olumlu anlamda etkileyecek. Yaptığınız işlerle ilgili büyük övgüler alabilirsiniz. Takdir edilecek, belki de zam alacaksınız. Bunun yanında bebek istiyorsanız oldukça güzel bir zaman dilimindesiniz. Aşk ve ilişkiler için konuşursak, partnerinizle aranızın oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları, arkadaşlarınızla sevdiklerinizle, aile büyüklerinizle bir arada olacağınız, belki de günübirlik seyahatler yapacağınız güzel bir hafta yaşayacaksınız. Monotonluktan uzaklaşmak için farklı planlara yöneleceksiniz. Öte yandan içinizi kemiren bazı sorunlar eğlenmenizi biraz engelleyebilir. Aile ortamında bulunacaksınız, bayram haftası içinizde tuttuğunuz birtakım sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Özellikle eş veya partnerinizle fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Olaylara onun tarafından da bakmanızı ve sinirlerinize hakim olmanızı tavsiye ederim.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları… Bu hafta para konularına oldukça kafa yoracaksınız. Özellikle geçtiğimiz ay pek çok endişeniz vardı. Veya para ile ilgili verilen vaatlerin karşılık bulmaması sizleri üzmüştü. Ancak yeni haftada durumunuzun biraz da olsun iyileşeceğini söyleyebiliriz. Özellikle 15 Ağustos’ta beklediğiniz maddi destek gelecek. Yaratıcılığınız sayesinde para sizin için sorun olmaktan çıkıyor. İş hayatınızdaki büyüklerinizden, eşinizden veya sevdiklerinizden büyük destekler göreceksiniz. Sosyal hayatınız oldukça iyi. Sevdiklerinizle güzel bir tatile çıkabilir, iş yoğunluğunu kafanızdan atabilirsiniz.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan burçları… Ağustos sizin ayınız. Özellikle de aşk konusunda. Özel hayatınız gitgide güzelleşecek. Bekarlar ruh eşleriyle karşılaşabilir. Evli ve ilişkisi olanlar aşklarını pekiştirebilir. Eğer bebek istiyorsanız ağustos sizin için çok güzel bir fırsat olacak. Özellikle de bu hafta yalnızsanız gözlerinizi dört açmanızı tavsiye ederim. 15 ayında gerçekleşecek Dolunay’da ilişkisi olanlar ciddi bir adım atabilir. Evliler ise oldukça kaliteli zaman geçirecek. Bunun yanında Dolunay kariyerinizi de olumlu anlamda etkileyecek. Heyecan verici imzalar atabilir, sizi yükseltecek birisiyle iş ortaklıkları kurabilirsiniz. Maddi konularda ise istikrarlı yükseliş devam ediyor.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Kendinizi bir süredir dışarıya kapamıştınız Başak burçları. İnsanlardan, kalabalıktan uzaklaşma ihtiyacınız bu hafta yerini sosyalliğe bırakıyor. Arkadaşlarınızla birlikte güzel vakit geçirebilirsiniz. Bunun yanında ileride sıkıntılar yaşamamak için titiz ve plan yaparak hareket etmelisiniz. İlişkilere gelirsek yalnız Başaklar, bu aralar karşınıza hoşlanacağınız birileri çıkabilir ancak bu konuda sessiz kalmayı ve daha duygularınızı içinizde yaşamayı tercih ediyorsunuz. Kendinize güvenmenizde, elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Sağlık konusunda gerekli kontrolleri yapmak, diş hekimine görünmek için uygun bir zaman.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla eğleneceğiniz, sosyal hayatınızın yoğun olacağı bir hafta yaşayacaksınız sevgili Teraziler… Ancak sosyalliğinizin kredi kartınızı biraz şişireceğini hatırlatalım. Borçlarınızı düzene sokmanız gerekiyor. Bunun yanında 15 Ağustos’taki Dolunay, hayatınızda romantik bir sayfa açıyor. Eğer yalnızsanız geçtiğimiz haftalarda tanıştığınız kişilerle yakınlaşabilirsiniz. Evli veya sevgilisi olanlar ise uzun süredir hiç olmadığı kadar romantik duygularla hareket ediyor. Dolunay, aynı zamanda kariyerinizde de olumlu bir etki bırakabilir. İşinize gereken önemi verirseniz meyvelerini kısa sürede alacaksınız.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haksızlıklara karşı daha dobra olacağınız bir hafta sizleri bekliyor sevgili Akrep burçları. İçinizi kemiren ne varsa bir bir dile getireceksiniz. Tabii bu çok kötü bir şey değil. Kendinizi doğru ifade ettiğiniz sürece tartışmaları engelleyebilirsiniz. Bunun yanında tatil ve seyahatlerde bulunarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ancak tatilde bile uzaktan iş halletmeye çalışacaksınız. Ekip arkadaşlarınıza güvenmeli ve tatilin tadını çıkarmalısınız. 15 Ağustos’ta meydana gelecek Dolunay ise yeni iş tekliflerini ayağınıza getirebilir. Gündeme gelen iş fırsatlarını mutlaka değerlendirmelisiniz. Hafta sonuna doğru ise ailenizle güzel vakit geçirebilmek için inadı bırakmanız gerekiyor.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Stres ve yoğun geçen bir dönemden sonra artık dinlenmeniz gerekiyor sevgili Yay burçları. Güzel tatillere çıkacak, farklı aktivitelerde bulunacaksınız. Öte yandan para ile ilgili konular da gündeminizi bol bol meşgul edecek. Özellikle bu aralar ne kadar çalışıp didinseniz de istediğiniz karşılığı alamadığınızı düşünüyorsunuz ancak bu konunun canınızı sıkmasına izin vermemeniz gerekiyor. Bayramın tadını çıkarmalı, olayları akışına bırakmalısınız. Perşembe günü gerçekleşecek Dolunay’da beklediğiniz güzel haberleri alacaksınız. Sağlıkta ise sindirim sistemine dikkat.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Büyük bir anlaşma üzerine kafa yoruyorsunuz sevgili Oğlak burçları. Ancak tatilde bile iş düşünmeniz etrafınızdakileri çileden çıkarıyor. Bayram haftasında arkanıza yaslanmanızda ve enerjinizi toplamanızda fayda var. 15 Ağustos'taki Kova burcundaki Dolunay’da ve Dolunay’ı takip eden dört günde maddi meselelere odaklanacaksınız. Bu konuda güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ancak ağustos sonuna kadar terslik çıkmaması adına önemli anlaşmalar yapmamanız gerekiyor. Yasal bir konu üzerinde uğraşıyorsanız yine tarihi ağustos sonuna ertelemeye çalışın. Aşk ve ilişkilere gelirsek sevdiğinizle ufak seyahatlere çıkmalısınız. Çünkü bu ay ve yeni hafta romantizm ön planda olacak.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sıra geldi Kova burçlarına. Ara ara yaşadığınız enerji düşüklüğünün ardından neşeniz bu hafta yerine geliyor. Özellikle ikili ilişkiler yeni haftada ön planda olacak. Hayattan keyif almasını bileceksiniz. Sevdiğinizle, eşinizle güzel tatil planları yapabilirsiniz. Bu ay ve 12 Ağustos haftası oldukça güzel geçecek sizler için. Öte yandan bayram sonrası iş ile ilgili aldığınız görevler biraz canınızın sıkılmasına neden olabilir. İşlerinizi kendi kendinize halletmeye çalışıyorsunuz fakat etrafınızda size yardım etmek isteyen bir sürü kişi var. Sosyal ve aile hayatınıza gelirsek, birtakım anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Ailevi meselelerde ani gelişmeler yaşanabilir. Çok büyük olaylar olmayacak ancak haberin ani gelişi sizleri şaşırtabilir.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık burçları… Dinlenip keyif yapacağınız, güzel yemekler yiyeceğiniz güzel bir haftaya giriyorsunuz. Uzun süredir görmediğiniz akrabalarınızdan yoğun ilgi göreceksiniz. Bir dediğiniz iki edilmeyecek. Para konularında ise bazı sıkışıklıklar olabilir. Tatile ayırdığınız para nedeniyle zorluk yaşayabileceğinizi düşünebilirsiniz. Ancak ailenizden maddi yardım gelecek. Özel hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Eğer yalnızsanız ne istediğinizi ölçüp tartacaksınız. İlişkiniz varsa birtakım sorgulamalar olabilir ancak bunu olumsuz algılamayın. Bunun yanında spor yaparak motivasyonunuzu artırabilirsiniz.