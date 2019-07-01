1 Temmuz Pazartesi, Yeni Ay Güneş Tutulmasından hemen önce Balsamik Ay evresindeyiz. Şu anda Ay İkizler'de ve bu ay döneminde çok konuşabiliriz. Merkür bu haftanın sonuna doğru yavaşlıyor. Bu size iyi gelmiyorsa, o zaman bu zamanı dinlemek ve konuşmak istemeyebilirsiniz.

Mars Yengeç’i terk edip Aslan’a giriyor. Gündüz gezegenlerin değişim işaretleri güçlü bir şekilde hissedilir. Bu şu demek: Aşırı duygusallıktan vazgeçip harekete geçmeye hazırım. Mars önümüzdeki 7 haftayı bu çok aktif, eğlenceli ve yaratıcı geçirmemizi sağlayacak.

2 Temmuz Yeni Ay Güneş Tutulması olacak. Güneş tutulması bütün dünyadan bir değişiklik yapmasını isteyecek. Tutulmalar hayatta olan biten olayları artırır; böylece her şeyle daha da yakından ilgileniriz. Bu tutulmada aile meseleleriyle ilgileneceğiz.

Duygularımızla rahat etmeliyiz, ne hissettiğimize ve ne yapmak istediğimize dayanan hedefler koymalı ve projeler başlatmalıyız. Hayatınızda hangi değişiklikleri istiyorsunuz? Bu soruyu kendinize sorun. 2 Temmuz günü inanılmaz yoğun geçecek. O kadar çok yapacak işimiz olacak ki, başımızın dönebilir.

Çarşamba günü Venüs Yengeç’e giriyor. Sohbet aşığı İkizler'den ayrılmak ve Yengeç'e girmek, şu anda kendinizi iyi hissettiren neyse, ona yerleşmeye hazır olduğumuz anlamına gelir. Her şeyi bu kadar konuşmamıza gerek yok.

Perşembe ve cuma, Aslan’daki Ay Mars'a eşlik edecek. Harekete geçmek, yaratıcı olmak, dışarı çıkmak ve oyun oynamak için daha fazla ilham alıyoruz.

Cumartesi ve pazar günleri Merkür, bazılarımız için işleri yavaşlatabilir. Bugün her şeyin duygusal ayrıntılarıyla ilgileneceğiz.