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Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, dolar kazandırdı

Giriş: 22.04.2023 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi
AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,58 kayıpla 5.012,34 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.975,48 puanı, en yüksek 5.138,08 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,31 azalışla 4.774,73 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,86 kayıpla 8.097,49 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,17 düşüşle 4.330,51 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,05 azalışla 5.128,67 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,57 ile İpek Doğal Enerji oldu. İpek Doğal Enerji’yi yüzde 11,73 ile Şok Marketler Ticaret, yüzde 9,21 ile Halkbank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 14,09 ile Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 11,20 ile Alarko Holding, yüzde 9,10 ile Teknosa İç ve Dış Ticaret şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 242 milyar 232 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 204 milyar 580 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 201 milyar 96 milyon lirayla Koç Holding oldu.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,95 azalışla 1.248 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,96 kayıpla 8 bin 361 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,20 değer kazanarak 19,4060 lira, Euro'nun satış fiyatı ise yüzde 0,37 düşüşle 21,2780 lira oldu.

Geçen hafta 24,2410 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,23 kazançla 25,5100 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,69 değer kazanarak 22,8180 liradan alıcı buldu.

Yatırım Aracı (TL) 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.094,00 1.260,00 1.248,00 -0,95 14,08
Cumhuriyet 7.330,00 8.442,00 8.361,00 -0,96 14,07
ABD Doları 18,7180 19,3680 19,4060 0,20 3,68
Euro 19,9800 21,3560 21,2780 -0,37 6,50
İngiliz Sterlini 22,5700 24,2410 25,5100 5,23 13,03
İsviçre Frangı 20,2850 21,7950 22,8180 4,69 12,49
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