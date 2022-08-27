Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,17 kazançla 3.146,10 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.010,69 puanı, en yüksek 3.188,07 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,75 artışla 3.194,23 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,63 primle 4.998,97 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,42 kazançla 2.486,29 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,86 artışla 3.153,02 puana yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,14 ile Albaraka Türk Katılım Bankası oldu. Albaraka Türk Katılım Bankası’nı yüzde 26,57 ile VakıfBank, yüzde 21,67 ile Halkbank izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,42 ile Qua Granite, yüzde 6,51 ile Global Yatırım Holding, yüzde 6,26 ile Pegasus Hava Yolları şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 119 milyar 187,2 milyon lirayla Koç Holding, 118 milyar 923,4 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 117 milyar 936 milyon lirayla Sasa Polyester oldu.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,34 artışla 1.024,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,32 kazançla 6 bin 860 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,31 değer kazanarak 18,1720 lira, Euro'nun satış fiyatı ise yüzde 0,16 düşüşle 18,1900 lira oldu.
Geçen hafta 21,5380 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 10,39 kayıpla 21,4530 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,51 değer kaybederek 18,8920 liradan alıcı buldu.
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