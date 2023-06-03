Bu hafta borsa, altın, dolar kazandırdı

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 11,66 kazançla 5.114,97 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 4.622,26 puanı, en yüksek 5.146,70 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 14,21 artışla 4.915,10 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 9,06 kazançla 4.333,69 puana, Sanayi Endeksi yüzde 10,79 kazançla 8.372,56 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 11,78 artışla 4.965,92 puana yükseldi.

KİLER HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,20 ile Kiler Holding oldu. Kiler Holding’i yüzde 28,96 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 28,59 ile Konya Çimento izledi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 307 milyar 165 milyon lirayla Sasa Polyester, 216 milyar 312 milyon lirayla Koç Holding ve 210 milyar 651 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

ALTIN VE BORSA YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,68 artışla 1.320 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,69 kazançla 8.844 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 4,43 değer kazanarak 20,8850 lira, euronun satış fiyatı yüzde 4,56 yükselişle 22,4460 lira oldu.

Geçen hafta 26,5490 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,22 azalışla 26,4900 liraya indi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,85 kayıpla 23,3100 liradan alıcı buldu.

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