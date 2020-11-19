Bu hafta aşk ekonomi ve sağlıkta burçları neler bekliyor?

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Hayatınızdaki kişi ya da düşündüğünüz kişi ile yaşanabilecek duygusal yakınlaşmalar, beklenmedik bir romantizm gibi durumlar sizi çok fazla heyecanlandırabilir. Karşılıklı duygusal paylaşımlarla birlikte, olumlu sonuçların ortaya çıkabileceği bir hafta geçirmeniz söz konusu olabilir. Hayatınızda özellikle bu zamanlarda bir yenilenme arayışı içerisinde olabilirsiniz. Kısa soluklu ve çok keyifli bir seyahat gündeminizde olabilir. Yapacağınız bu seyahat size iyi gelebilir. Hayatınızda değişimlerin ortaya çıkabilir. Kendinizi bir yükten kurtulmuş gibi hissedebilirsiniz. Aile içerisinde otorite figürleri ile yaşanacak tartışmalar karşısında de-moralize olabilirsiniz. Ancak yaşanan bu tatsız tartışmanın arabulucusu siz olabilirsiniz. Aile içerisindeki huzur sizin motivasyonunuzu arttırabilir. Venüs Akrep burcunda.