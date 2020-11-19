Bu hafta aşk ekonomi ve sağlıkta burçları neler bekliyor?

Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, Yeniay’ın etkilerinin üzerimizde olacağı 16 Kasım haftasında burçların nasıl etkileneceğini yorumladı. Venüs’ün hafta genelinde yapacağı iki zorlu açı sebebiyle ikili ilişkilerimizde soğuk savaşlar içerisine girebiliriz. İletişimde kopukluklar yaşayabiliriz. Rutin hayatımızı etkileyen ve bizleri demoralize eden problemlerle karşı karşıya kalabiliriz.
Hafta sonuna doğru Venüs gezegenimizin de Akrep burcuna geçişi ile duygularımızı daha yoğun, tutkulu ve sahiplenici yaşamak isteyebiliriz. Venüs 15 Aralık’a kadar Akrep burcunda seyrediyor olacak. Sevgi alışverişimizi deneyimleyeceğimiz alan ağırlıklı olarak “aile” ve “yuva” hanemiz olacak. Aile içi paylaşımlar ve uyum bizler için önemli olacak. Aile içi denge ve uyum tüm ilişkilerimize yansıyor olacak.
Hafta başında ilgi odağı olmak isteyebiliriz. Hobilerimiz ve çocuklarımız öncelik sıralamamızın başında geliyor olabilir. Farklı kültürlerin ve farklı aktivitelerin içerisinde olmak daha cazip gelebilir. Aşk ilişkileri ve partnerlerimizle birlikte vakit geçirme isteğimizi daha yoğun hissedebiliriz. İletişimsel sıkıntılar söz konusu olabilir. Soğuk rüzgarların estiği düşüncesine kapılabiliriz. Fark edilmek ve kendimizi duyurmak için farklı metotlar deneyebilir ve kendimizi olduğumuzdan farklı lanse edebiliriz.
Aile içinde ve iş yerinde köklü değişimlere gitmek isteyebiliriz. Bizleri huzursuz eden konular üzerine eğilmek ve çözüm üretmek isteyebiliriz. Ay’ın oğlak burcuna geçmesiyle birlikte sorumluluk alma ihtiyacımız artabilir. Dikkatli ve daha disiplinli davranmak isteyebiliriz. Günlük düzeni sağlayamıyor olmak can sıkıcı olabilir. Hafta ortalarına doğru ise yine ikili ilişkilerimizin vurgusu devam ediyor olacak. İş yerinde hazırlanacak olan anlaşma ve sözleşmelerde ortak dili konuşmak ve maddeleştirmek konusunda zorluklar yaşanabilir.
21 Kasım itibariyle idrakimizin yönü değişiyor olacak. Güneş Yay burcuna geçiş yapıyor. İyi ki doğdunuz Yay burçları diyeceğiz. Kişisel haritalarımızda bir ay boyunca Yay burcunu kesen ev konularına odaklanacağız ve algımızı o konulara vereceğiz. Pazar günü Ay’ın Balık burcuna geçişi ile birlikte akışta kalmak ve yeniliklere açık olmak fayda sağlayabilir.
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