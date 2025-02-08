Bu hafta altın ve dolar kazandırdı - İş-Yaşam Haberleri

Bu hafta altın ve dolar kazandırdı - İş-Yaşam Haberleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,53 değer kaybederek 9.951,65 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.619,83 ve en yüksek 9.962,68 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,64 azalarak 11.575,28 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kazancıyla 10.053,49 puan, sanayi endeksi yüzde 0,43 yükselişle 12.699,94 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,25 düşüşle 14.887,65 puan oldu.

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IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,07 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu.

Işıklar Enerji Yapı Holding’i, yüzde 5,94 ile Oyak Çimento, yüzde 5,80 ile Batısöke Çimento Sanayi izledi.

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Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,01 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 9,54 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 7,79 ile Smart Güneş Enerjisi olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 540 milyar 120 milyon lirayla Garanti BBVA, 444 milyar 705 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 419 milyar 437 milyon lirayla Koç Holding oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,63 artışla 3 bin 321 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,59 değer kazanarak 22 bin 500 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,34 artışla 35,9810 lira, Euro'nun satış fiyatı ise yüzde 0,27 artışla 37,3210 lira oldu.

Geçen hafta 44,5100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,58 değer kazanarak 44,7700 liraya çıktı.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,53 artışla 39,6100 liradan alıcı buldu.