Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.951,65 %1,11
        DOLAR 35,9869 %0,28
        EURO 37,1687 %-0,50
        GRAM ALTIN 3.308,28 %0,37
        FAİZ 39,00 %0,59
        GÜMÜŞ GRAM 36,88 %-1,02
        BITCOIN 96.039,00 %0,02
        GBP/TRY 44,6298 %-0,25
        EUR/USD 1,0328 %-0,53
        BRENT 74,66 %0,50
        ÇEYREK ALTIN 5.409,04 %0,37
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bu hafta altın ve dolar kazandırdı - İş-Yaşam Haberleri

        Bu hafta altın ve dolar kazandırdı

        Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,63 artışla 3 bin 321 liraya, Doların satış fiyatı yüzde 0,34 artışla 35,9810 lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 12:59 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu hafta altın ve dolar kazandırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,53 değer kaybederek 9.951,65 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.619,83 ve en yüksek 9.962,68 puanı gördü.

        Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,64 azalarak 11.575,28 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kazancıyla 10.053,49 puan, sanayi endeksi yüzde 0,43 yükselişle 12.699,94 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,25 düşüşle 14.887,65 puan oldu.

        IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,07 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu.

        Işıklar Enerji Yapı Holding’i, yüzde 5,94 ile Oyak Çimento, yüzde 5,80 ile Batısöke Çimento Sanayi izledi.

        REKLAM

        Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,01 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 9,54 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 7,79 ile Smart Güneş Enerjisi olarak sıralandı.

        Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 540 milyar 120 milyon lirayla Garanti BBVA, 444 milyar 705 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 419 milyar 437 milyon lirayla Koç Holding oldu.

        ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

        24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,63 artışla 3 bin 321 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,59 değer kazanarak 22 bin 500 liraya yükseldi.

        Doların satış fiyatı yüzde 0,34 artışla 35,9810 lira, Euro'nun satış fiyatı ise yüzde 0,27 artışla 37,3210 lira oldu.

        Geçen hafta 44,5100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,58 değer kazanarak 44,7700 liraya çıktı.

        İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,53 artışla 39,6100 liradan alıcı buldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Habertürk Anasayfa