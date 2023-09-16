Bu hafta A101'e beyaz eşya ve küçük ev aletleri geliyor! İşte 21 Eylül A101 aktüel kataloğu
A101, 21 Eylül tarihli aktüel kataloğunu yayınladı. Perşembe günü A101'de; küçük ev aletleri, beyaz eşya, halı, kanepe, oyuncak ve gıda ürünleri indirimli bir şekilde satışa sunulacak. İşte, 21 Eylül A101 aktüel kataloğu...
- 1
Paşabahçe yağdanlık sirkelik 59.90 TL
Karnıyarık tenceresi 299 TL
Wok tava 149 TL
- 2
SEG No Frost buzdolabı 12.999 TL
SEG 7 kilo çamaşır makinesi 7.399 TL
Flavel büro tipi buzdolabı 2.999 TL
- 3
Toshiba uydu alıcısı 5.299 TL
Onvo Smart Led TV 5.499 TL
Canon yazıcı 1.049 TL
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- 4
Çocuk sandalyesi 79.90 TL
Oyuncak şato Buzlar Ülkesi 169 TL
Oyuncak küçük ATV 199 TL
- 5
Güneşlik perde 109 TL
Kadife kaymaz taban saçaklı 139 TL
Tek kişilik battaniye 199 TL
- 6
3'lü kanepe 4.500 TL
Vega 6 kişilik yemek takımı 4.500 TL
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- 7
Homend tost makinesi 899 TL
KCM filre kahve makinesi 349 TL
Arzum seramik tabanlı ütü 579 TL
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Bernardo 24 parça yemek takımı 1.090 TL
Tokyo saklama kabı 69.90 TL
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