06 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli, 8 film sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
ÖRÜMCEK ADAM 2
Örümcek Adam macerasının 2. devam halkası olan ve Avengers: Endgame filminden hemen sonrasını anlatan yapım, arkadaşları ile gittiği okul gezisi sırasında gizemli bir görev üstlenmek zorunda kalan Peter Parker'a odaklanıyor. Jon Watss'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin, senaryosunu Chris Mckenna ile Erik Sommers kaleme aldı. Marvel Sinematik Evreni'nde geçen yapımda Örümcek Adam'ı ise Tom Holland canlandırıyor.
TOLKIEN
Yönetmenliğini Dome Karukoski'nin yaptığı Tolkien adlı film, dünya edebiyatında Lord of The Rings (Yüzüklerin Efendisi) serisi ve The Hobbit gibi eserleriyle sinema filmlerine ilham kaynağı olan John Ronald Reuel Tolkien'in hayatını konu alıyor. Biyografi türündeki filmde, yazar, şair ve filolog olan Ronald Tolkien'in çocukluk dönemi, gençlik yılları, aşık olduğu kadın ve 1. Dünya Savaşı ele alınıyor. İngiltere yapımı filmin başrollerinde Nicholar Hoult, Lily Collins, Pam Ferris, Craig Roberts ve Derek Jacobi yer alıyor.
BEBEĞİN LANETİ
Haftanın korku filmleri arasında yer alan Bebeğin Laneti adlı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Lawer Fowler üstleniyor. Korku türündeki film, 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı kaostan uzaklaşarak bir köye yerleşen Adeline ve kızı Chole'nin evde buldukları bebeğin ardından yaşadıkları tuhaf olayların hikayesini anlatıyor. Orijinal adı Curse of the Witch's Doll olan yapımda, Helen Crevel, Philip Ridout, Layla Watts, Neil Hobbs, Claire Carreno, Michelle Archer, Robert Ansell, William Frazer, Laura Janes ve Ethan Taylor rol alıyor.
EFSUNLU - KABİRDEN GELEN
Haftanın tek yerli filmi Efsunlu Kabirden Gelen, hasta olduğunu düşünülen Burcu'ya yardım etmeye çalışırken kendini hiç ummadığı olayların içerisinde bulan Kübra'nın hikayesine odaklanıyor. Korku türündeki filmin senaryosunu Özgür Bakar, Alper Kıvılcım ve Koray Yeltekin yazdı. Yönetmen koltuğunda Uğur Kaplan'ın oturduğu filmin başrollerini; Sedef Şahin, Reyhan İlhan ve Elif Kartal paylaşıyor.
SEVİMLİ DOSTLAR
Hayvanlarla iletişim kurabilen 11 yaşındaki Lilli Susewind'in yeni eve taşındıktan sonra tanıştığı Jess ile yaşadığı macerayı konu edinen Sevimli Dostlar'ın kadrosunda Malu Leicher, Aylin Tezel, Peri Baumeister ve Meret Becker yer alıyor. Aile ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini ise Joachim Masannek üstleniyor.
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