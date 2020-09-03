Bu hafta 7 film vizyona girecek

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Aksiyon filmlerinin aranan yıldızı Bond kızı Olga Kurylenko, Matrix serisinin kötü adamı olarak tanınan Lambert Wilson ve Netflix'in popüler dizilerinde yıldızı parlayan Alex Lawther'ın başrollerinde olduğu gerilim filmi "Sırlar Kitabı" izleyici ile buluşacak.

Regis Roinsard'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Belçika ve Fransa ortak yapımı film; "Dedalus" isimli çok satan roman serisinin üçüncü kitabının aynı anda çevrilmesi için bir eve çağrılan dokuz farklı ülkeden tercümanın, kitabın ilk 10 sayfasının internete sızması sonrası zan altında kalmalarıyla gelişen gerilimli olayları konu ediniyor.

- "Mulan"

Disney'nin 1998 yapım klasik animasyon filminin canlı çekim uyarlaması olan "Mulan" macera ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeye aday.

Niki Caro'nun yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Yifei Liu, Jet Li, Jason Scott Lee, Donnie Yen ve Li Gong yer alıyor.

3 boyutlu olarak beyaz perdede yer alacak yapım, Çinli genç bir kadının erkek kılığına girerek hasta babası yerine İmparatorluk Ordusu adına çarpışmasını ve bu süreçte Çin'in gelmiş geçmiş en cesur kahramanlarından biri olma hikayesini anlatıyor.

- "Pretoria'dan Kaçış"

Daniel Radcliffe, Lan Hart, Daniel Webber, Nathan Page ve Stephen Hunter'in rol aldığı "Pretoria'dan Kaçış" filmini, Francis Annan yönetti.

Tim Jenkin'in 2003'te yayınlanan "Inside Out: Escape from Pretoria Prison" isimli kitabından uyarlanan Pretoria'dan Kaçış, 1970'lerde yasaklı organizasyonlar adına ilan üretip dağıtma suçundan yargılanan Jenkin'in tutuklanması ve kaçışını odağına alıyor.

Gerilim ağırlıklı film, 12 yıl ceza almasının ardından kendisi gibi tutuklu arkadaşları Alex Moumbaris ve Stephen Lee ile yüksek güvenliği ile bilinen hapishanelerden biri olan Pretoria'dan kaçmaya çalışan ekibin hikayesini anlatıyor.

- "Antebellum"

Gerard Bush ve Christopher Renz'in yönettiği "Antebellum", başarılı bir yazar ve güzel bir aile hayatı olan Veronica Henley'nin, bir gece evine dönerken kaçırıldıktan sonra yaşadıklarını konu ediniyor.

ABD yapımı filmin başrollerinde Janelle Monae, Jena Malone, Jack Huston, Kiersey Clemons ve Gabourey Sidibe gibi isimler oynuyor.

- "Davetsiz"

Brett Pierce ile Drew T. Pierce'nin birlikte yönettiği; John-Paul Howard, Piper Curda, Jamison Jones, Azie Tesfai ve Zarah Mahler'in rol aldığı "Davetsiz", yaz tatili için annesiyle ayrı olan babasının yanına gelen genç bir kızın, komşularında yaşanan garip olaylara şahit olduktan sonra gelişenleri konu alıyor.

- "Aether"

Ruken Tekeş'in belgesel filmi "Aether", yönetmenin yakında hidroelektrik barajın suları altında kalacak Hasankeyf'e düzenlediği 21 günlük ziyaretini anlatıyor.

- "Penguenler Takımı Uzayda"

James Snider'ın yönettiği haftanın animasyon filmi "Penguenler Takımı Uzayda", penguen pilotlar Flip ve Zooey'nin maceralarını beyaz perdeye taşıyacak.