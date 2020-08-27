Bu hafta 7 film vizyona girecek

Scott Martin'in yönetmenliğini yaptığı; Jason Patric, Lou Diamond Phillips, Christoph Sanders, Scott Martin ve Stephanie Beran'ın başrollerinde yer aldığı "Big Kill" izleyici ile buluşacak.
Aksiyon ağırlıklı Western türündeki film; Philadelphia'dan gelen bir yeni yetme, iki meşum, bir firari kumarbaz ve bir tehlikeli vaizin yollarının Big Kill kasabasında kesişmesiyle patlak veren olaylar etrafında şekilleniyor.
- "Subay ve Casus"
Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Gregory Gadebois ve Melvil Poupaud'un rol aldığı "Subay ve Casus"u Roman Polanski yönetti.
Gerilim ve dram kırışımı dönem filmi, Emile Zola'nın ünlü "Suçluyorum/J'accuse" adlı mektubunu kaleme almasına da neden olan tarihi Dreyfus Davası'nı odağına alıyor.
Fransa ve İtalya ortak yapımı olan filmin hikayesi özetle şöyle:
"Genç bir subay olan Alfred Dreyfus, 1895 yılında Almanya'ya bilgi sızdırmakla suçlanır ve casusluk yaptığı gerekçesiyle Şeytan Adası'nda ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Askeri istihbarat biriminin başındaki Georges Picquart bilgi sızıntısının devam ettiğini keşfettiğinde, kendisini yalanlarla dolu tehlikeli bir labirentin içinde bulur."
- "Kızıl Şampiyon"
Richard Wagamese'nin en çok satan romanından beyaz perdeye uyarlanan "Kızıl Şampiyon", Saul Kızılderili Atı'nın büyüme hikayesini konu ediniyor.
Stephen S. Campanelli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Sladen Peltier, Forrest Goodluck, Ajuawak Kapashesit ve Michiel Huisman oynuyor.
- "Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla"
Metin Güngör'ün uzun yıllardır üzerinde çalıştığı "Renklerde Kaybolan Hayat", sanat hayatı ve yaşantısıyla kendine has bir ressam olan Fikret Mualla'nın hikayesini anlatıyor.
Güngör'ün yönetmenliğini yapıp başrolünde de yer aldığı biyografi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Tayfun Sav, Okan Bayülgen, Şebnem Schafer ve Bedri Baykam gibi isimler de yer alıyor.
- "İntikam Soğuk Duş"
Engin Akyıldırım'ın yönetmenliğini üstlendiği "İntikam Soğuk Duş"ta Gümrah Tolu, Sezen Aşırt, Alpay Atilla, Muhammet Toy ve Murat Emirhan rol aldı.
Korku türündeki film, ailesiyle sıradan bir hayata sahip olan bir gencin değişen yaşamını odağına alıyor.
- "Cin Bebek 2"
Haftanın bir diğer yerli korku filmi olan "Cin Bebek 2", cin kavimleriyle kendi mücadelesini vermek durumunda kalan bir adamın hikayesini anlatıyor.
Buse Sevindik, Ömer Polat, Onur Çimen, Umut Şeddadi ve Esra Kocabaş'ın oynadığı filmi Bülent Aydoslu yönetti.
- "Dinozorlar"
Izzy Clarke'nin yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi "Dinozorlar", dinozor Fang ile yardımcısı Scale'in macerasını beyaz perdeye taşıyacak.
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