13 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AMAN REİS DUYMASIN
Başrollerinde Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen Kıratlı ve Sevil Akı'nın yer aldığı Aman Reis Duymasın'ı Onur Tan yönetti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin tanınan karakterlerden bazılarının bir tatil macerasında izleyicinin karşısına çıkacağı yapımın senaryosu Bahadır Özdener'e ait. Küçük bir kasabada geçen filmde; başlarına türlü olaylar gelen kahramanların en büyük korkusu, bu olanlardan ailenin reisi Hızır Çakırbeyli'nin haberinin olması.
GÜZELLİĞİN PORTRESİ
Umur Turagay'ın yönettiği Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Lara Tonka ve Feridun Düzağaç'ın rol aldığı Güzelliğin Portresi izleyici ile buluştu. Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın senaryosunu kaleme aldığı gerilim türündeki film; aldığı bir haber sonucu zamanında kaçarak uzaklaştığı babasının köşküne eşi ve kızıyla birlikte dönen Nisan'ın, hem geçmişi hem de babasıyla ilgili sır perdesini aralamaya çalışmasını konu ediniyor.
ELMA DERSEM ÇIK
Aşkım Kapışmak'ın aynı isimli çok satan kitabından uyarlanan Elma Dersem Çık adlı gösterisi sinema seyircisi ile buluşuyor. İzzet Başlak'ın yönetmenliğini üstlendiği "Elma Dersem Çık"ın sinema versiyonunda; çocuk, evlilik ve ilişki analizleri gibi birçok konuya açıklık getiren Aşkım Kapışmak, insanın önce kendisini sevmesinin önemine vurgu yapıyor.
JUMANJİ: YENİ SEVİYE
Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Danny DeVito, Alex Wolff, Nick Jonas, Danny Glover ve Madison Iseman'ın başorollerinde oynadığı Jumanji: Yeni Seviye fantastik macera ve aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.
2017 yapımlı Jumanji: Vahşi Orman'ın devam filmi olan Jumanji: Yeni Seviye, arkadaşlarını kurtarmak için kendilerini yeniden oyunun içinde bulan gençlerin maceralarını konu ediyor. Jake Kasdan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu, yönetmen Kasdan ile birlikte Scott Rosenberg ve Jeff Pinkner imzası taşıyor.
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