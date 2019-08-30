30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta üçü yerli olmak üzere 7 film, sinemaseverlerle buluştu.
NEW YORK'TA YAĞMURLU BİR GÜN
#habericionecikanlar#100#left#
ABD yapımı dram ve komedi türündeki New York'ta Yağmurlu Bir Gün filminde Timothee Chalamet, Elle Fanning ve Selena Gomez rol alıyor. Romantik bir hafta sonu geçirmek için New York'a giden genç çiftin yaşadıklarını konu edinen filmin yönetmenliğini usta yönetmen Woody Allen üstleniyor.
MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET
Burak Kuka'nın yönetmenliğini üstlendiği fantastik türdeki yerli film Masal Şatosu: Sihirli Davet, masal diyarına açılan kapının anahtarını bulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Ecrin Su Çoban, Berk Coşkun ve Ayça Tilki başrolleri paylaştığı filmde, masal kahramanı bir cücenin bahçelerine bir şey sakladığını gören Neşe'nin sihirli bir anahtar bulmasıyla başlayan fantastik macerasını anlatıyor.
#habericireklam#300x250#190#right#
İBLİS: ESİR-İ BEDEN
Haftanın korku türündeki filmlerinden biri olan İblis: Esir-i Beden astral seyahat yaptıkları sırada kendilerine musallat olan korkunç varlıktan kurtulmaya çalışan dört gencin hikayesini ele alıyor.
Yönetmen koltuğunda Hira Evren Işık’ın oturduğu filmde, Araf Mehmet Geçgel, Esin Kaya, Elif Erkanlı ve Emre Bulut gibi isimler rol alıyor.
ELVEDA OĞLUM
Çin yapımı Elveda Oğlum filmi, iki evli çiftin 1980'lerin pazar odaklı ekonomik reformlarından başlayarak 40 yıllık süreçte ülkelerinde yaşanan sosyal ve ekonomik değişikliklere uyum sağlamaya çalışmasını ele alıyor. Yönetmen koltuğunda Wang Xiaoshuai oturduğu filmin başrollerini Wang Jing-chun ve Yong Mei paylaşıyor.
ABIGAIL: SINIRLARIN ÖTESİNDE
ABD ve Rusya'nın ortak yapımı fantastik ve aksiyon türündeki Abigail: Sınırların Ötesinde filminin yönetmenliğini Aleksandr Boguslavskiy yapıyor. Tinatin Dalakishvili, Eddie Marsan ve Rinal Mukhametov gibi oyuncuların rol aldığı film, dünyayı etkisi altına alan bir salgından uzak durmak için korunaklı bir alanda yaşayan genç kız Abigail'in hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!