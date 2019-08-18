18 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
SIR TUTABİLİR MİSİN?
Sophie Kinsella'nın aynı isimli romanından uyarlanan ve orijinal adı Can You Keep a Secret ? olan yapım, uçakta bir gerilim anında yabancı olarak gördüğü bir adama sırlarından bahseden Emma'nın, bu adamla tekrar karşılaşması sonrası gelişen olayları seyircilerin beğenisine sunuyor. Elise Duran'ın yönetmenliğini gerçekleştirdiği filmin başrollerinde Alexandra Daddario ve Tyler Hoechlin yer alıyor.
ANGRY BIRDS FİLMİ 2
Sevilen bilgisayar oyunundan beyazperdeye uyarlanan Angry Birds filminin devam halkası yapımda, uçamayan kuşlar ve yeşil domuzların yaşadığı maceralar konu ediliyor. Yönetmenliğini Thurop Van Orman'ın üstlendiği haftanın tek animasyon ve macera türündeki filmin seslendirmelerini Peter Dinklage, Dove Cameron, Awkvanifa, Sterlink k. Brown ve Bill Hader gibi isimler gerçekleştiriyor.
SESİNDE AŞK VAR
Osman Taşçı'nın yönettiği, haftanın tek yerli filmi "Sesinde Aşk Var"ın başrollerini Burak Tozkoparan ve Hayal Köseoğlu canlandırıyor.
Senaristliğini Tufan Bora'nın üstlendiği, romantik türündeki film, hayatına yön vermesi gereken bir dönemde aşık olması ile tüm dengesi bozulan 17 yaşındaki genç bir kızın hikayesini ele alıyor.
GECE KUŞU
Yönetmen koltuğuna Hint asıllı yönetmen Nisha Ganatra'nın oturduğu Gece Kuşu adlı film, uzun süredir sürdürdüğü talk şov programını kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Katherine Newberry ile kendisinin büyük hayranı olan ve usta isme yardımcı olmak isteyen Molly'nin hikayesini anlatıyor. ABD yapımı komedi ve dram türünü bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda yer alan Mindy Kaling'in kaleme aldığı yapımda ayrıca Emma Thompson, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O'Hare, Max Casella ve Paul Walter Hauser rol alıyor.
KAÇIŞ OYUNU
Franck Thilliez'in Puzzle adlı romanından uyarlanan Kaçış Oyunu'nun yönetmenliğini ve senaristliğini Jacques Kluger üstleniyor. Haftanın korku türündeki, Belçika yapımı filmin konusu özetle şöyle:
"Oyunsever iki arkadaş olan Lucas ve Chloe, Paranoya adlı bir kaçış oyununa katılmaya karar verir. İlk bulmacayı çözdükten sonra, finalde ıssız bir ormanın içerisinde bulunan terk edilmiş bir akıl hastanesine ulaşırlar. Burada onları dört oyuncu daha beklemektedir. Bir süre sonra buradan sadece birinin sağ çıkabileceğini anlarlar."
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