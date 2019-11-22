Spor kariyerine 47 dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğu sığdıran, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen sporcunun hikayesi Özer Feyzioğlu tarafından senaryolaştırdı.