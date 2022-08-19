Bu göldeki çiçekleri koparmanın cezası 109 bin lira

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü ziyaretçiler tarafından beğeni topluyor.
İki dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, lotus çiçeği olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri gelenlerin ilgisini çekiyor.
Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer çiçeği, suyun dibindeki çamurda kökleniyor, yeşil yaprakların içinden aydınlık ile buluşuyor.
AMAZON ORMANLARINDAN TAŞINDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Nilüfer çiçeklerinin tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlar aracılığıyla taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor.
Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor.
Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasım ayının son günlerine kadar güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor.
Biga Kaymakamlığı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Belediyesi’nin katkılarıyla, 2 dönüm büyüklükteki gölün çevresinde yer alan 10 dönümlük alan, orman parkı ve mesire yeri haline getirildi.
Doğa harikası Nilüfer Gölü, geçtiğimiz yıllarda susuz kaldığı için kuruma tehlikesi yaşamış, Biga Belediyesi tarafından 880 metre uzunluğunda bir hat çekilerek göle su verilmişti. Düzenli olarak su takviyesi yapılan göl, kurumaktan kurtarıldı ve eskisi gibi yeşillenen yaprakların arasından açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerin beğenisini toplamaya başladı.
Gölün çevresinde yer alan 10 dönümlük alanda oluşturulan orman parkı ve mesire yeri ile ziyaretçiler, gölün eşsiz manzarasında kahvaltı ve piknik yaparak hoşça vakit geçirebilecek.
KASIM AYININ SON GÜNLERİNE KADAR ZİYARETÇİLERİNİ KARŞILIYOR
Öte yandan, mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasım ayının son günlerine kadar ziyaretçilere görsel şölen sunmayı sürdürüyor. Yaz-kış var olan, büyük yeşil yapraklar arasında bugünlerde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzelliğiyle ilgi görüyor.
Gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaradan etkileniyor. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 109 bin TL ceza kesiliyor.
Kalafat köyünde bulunan Nilüfer Gölü’nü eşi ve arkadaşlarıyla gezmeye gelen Biga Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu Başkanı Elif Tirfilli, “Halkımıza çok güzel bir mekan ve doğal güzellik sağlandı. Biz de bu güzelliği misafirlerimize göstermek istedik” dedi.
Elif Tirfilli’nin eşi Sedat Tirfilli ise “Devletimizin ve belediyemizin yeni yeni gelişmekte olan Nilüfer Gölü'yle alakalı çalışmalarını zaman zaman gelip burada takip ediyoruz. Burada oluşan bu doğal güzelliği misafirlerimize de gösteriyoruz. Nilüfer çiçeğinin ender çıktığı göllerden bir tanesi. Çanakkale ve Biga halkı tarafından mutlaka görülmesi gereken bir yer. Doğayla iç içe. Nilüfer Gölü daha da gelişecek ve güzelleşecek. Buraya sahip çıkıp, çevreyi kirletmemiz lazım” diye konuştu.
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