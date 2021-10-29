DHA

Adana'da İmamoğlu Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinin düzenlediği sergide 150 yıllık Kur'an-ı Kerim, 100 yıllık tekerlek, 110 yıllık tüfek, hallaç, kilimler, dikiş makinesi, ayran yayığı, tahta valiz, pikap, radyo ve daha birçok eser görücüye çıktı.

DHA'nın haberine göre Mübeyyen Göç'ün cumhuriyetin ilanından sonra giydiği, annesi Azize Mertoğlu'na ait 100 yıllık gelinlik de sergide gösterildi.

Mübeyyen Göç, "Gelinlik, annemin gelinliğiydi. Düğünümde bana giydirildi. 68 sene olmuş, davul, zurna ile gelin oldum. Eskiden 2 gün, 2 gece düğün olurdu, ben at üstünde gelin geldim" dedi.

'ZENGİN ANILARIN BİRİKTİRİLDİĞİ SERGİ'

Okul müdürü Hilmi Pazarcı ise tarihe yolculuk yaptıklarını belirterek, "Pandeminin zorluklarını öğrencilerimiz fazlasıyla yaşadı. Geçen yıldan eksikleri vardı, sadece eğitim-öğretime değil; sosyal etkinliklere de önem veriyoruz. 4'üncü sınıf öğretmenlerinin katkılarıyla bir kültür sergisi oluşturmak istedik. Velilerimiz destek verdi. Geçmiş yıllarda kullanılan, oldukça zengin anıların biriktirildiği bir sergi olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.