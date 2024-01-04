Bu fotoğraflar sınırınızı zorlayacak: Gördüğünüzde sinirleneceğiniz davranışlar
İnternette rastgele resimler arasında gezinmek birçok açıdan şaşırtıcı olabilir. Bizi gülümsetebilecek görüntüler olduğu gibi, beynimizdeki nöronları çıldırtacak fotoğraflar da var. İşte sizin için rahatsız edici manzaralara tanık olan kişilerin paylaştığı kesitler...
- 1
İnsanlar bazı durumlarda sizi şaşırtacak ve sinirlendirecek şekilde davranabilirler. Bu davranışlarını gördüğünüzde ''neden böyle davrandı ki'' diyebilirsiniz. İşte sizin için, sinirinizi bozacak kadar rahatsız eden bazı görseller...
- 2
''Sanırım yeni moda, kot pantolonları tersten giymek.''
- 3
''Bunu neden yaptın ki?''
-
- 4
''Sorun değil, zaten izlemeyecektim.''
- 5
''Üçüncü pipetime geçtim fakat içeceğim hala bitmedi.''
- 6
''Bu kar, arabanın sahibinin işe zamanında gitmesini engelleyemeyecek.''
-
- 7
''15 yaşındaki oğlum tavuk kanatlarını bu şekilde yiyor.''
- 8
''Bagaj görevlileri bavulumu bana bu şekilde iade etti, teşekkürler.''
- 9
''Kardeşim pastadan bir parça yemek istedi.''
-
- 10
''Sadece biraz daha mayonez ve barbekü eklemelerini söylemiştim.''
- 11
''Bisiklet tutamaçı yeni kapı kolumuz olmuş, beğendiniz mi?''
- 12
''Eşim tuvalet kağıdını böyle değiştiriyor.''
-
- 13
''Pizza yemek istiyordum, baklava değil.''
Kaynak: Bright Side