Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bu fotoğraflar sınırınızı zorlayacak: Gördüğünüzde sinirleneceğiniz davranışlar

        Bu fotoğraflar sınırınızı zorlayacak: Gördüğünüzde sinirleneceğiniz davranışlar

        İnternette rastgele resimler arasında gezinmek birçok açıdan şaşırtıcı olabilir. Bizi gülümsetebilecek görüntüler olduğu gibi, beynimizdeki nöronları çıldırtacak fotoğraflar da var. İşte sizin için rahatsız edici manzaralara tanık olan kişilerin paylaştığı kesitler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İnsanlar bazı durumlarda sizi şaşırtacak ve sinirlendirecek şekilde davranabilirler. Bu davranışlarını gördüğünüzde ''neden böyle davrandı ki'' diyebilirsiniz. İşte sizin için, sinirinizi bozacak kadar rahatsız eden bazı görseller...

        • 2

          ''Sanırım yeni moda, kot pantolonları tersten giymek.''

        • 3

          ''Bunu neden yaptın ki?''

        • 4

          ''Sorun değil, zaten izlemeyecektim.''

        • 5

          ''Üçüncü pipetime geçtim fakat içeceğim hala bitmedi.''

        • 6

          ''Bu kar, arabanın sahibinin işe zamanında gitmesini engelleyemeyecek.''

        • 7

          ''15 yaşındaki oğlum tavuk kanatlarını bu şekilde yiyor.''

        • 8

          ''Bagaj görevlileri bavulumu bana bu şekilde iade etti, teşekkürler.''

        • 9

          ''Kardeşim pastadan bir parça yemek istedi.''

        • 10

          ''Sadece biraz daha mayonez ve barbekü eklemelerini söylemiştim.''

        • 11

          ''Bisiklet tutamaçı yeni kapı kolumuz olmuş, beğendiniz mi?''

        • 12

          ''Eşim tuvalet kağıdını böyle değiştiriyor.''

        • 13

          ''Pizza yemek istiyordum, baklava değil.''

          Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        ABD'de bir sanık talebini reddeden hakime saldırdı!
        ABD'de bir sanık talebini reddeden hakime saldırdı!
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        İki günlük yağışla baraj doluluk oranı değişti!
        İki günlük yağışla baraj doluluk oranı değişti!
        İstanbul'a geliyor
        İstanbul'a geliyor
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Sol bek listesi genişliyor
        Sol bek listesi genişliyor
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Prof. Dr. Naci Görür'den Japonya mesajı: Bir kampanya başlatalım!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Japonya mesajı: Bir kampanya başlatalım!
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Habertürk Anasayfa