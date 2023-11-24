Bu fotoğraflar ev hayatının bitmek bilmeyen bir komedi programı olduğunu hatırlatıyor

"Sıkıldım ve dadı kameramızdaki hareket algılamayı açtım ve gece işteyken karıma e-posta göndermesini ayarladım. Sonra eski bir Cadılar Bayramı maskesini giydim ve planımı uygulamaya koydum. Telefon konuşmasından dolayı kulağım hâlâ kanıyor. Ama yine de daha fazla maske almak için sabırsızlanıyorum."