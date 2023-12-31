Bu eşyaların kullanım alanı sizi şaşırtacak!

''Yatağımdaki bu küçük tozları ne zaman temizlesem 2 saat içinde yeniden ortaya çıkıyorlar ve nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Onlar yumurtluyor mu, anlayamıyorum.''

Cevap: Bunlar termit(tahta karıncası) dışkısıdır. Yatağın üzerindeki tavana bakıldığında nokta büyüklüğünde bir delikten düşüyor olabilir.