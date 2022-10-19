Bu enerji nereden geliyor?

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Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Tacirler Yatırım Araştırma Direktörü Kadirhan Öztürk oluyor. Enerji şirketlerinin geçmiş dönemde elde ettiği karların nedeninin ele alındığı programda geleceğe de ışık tutuluyor. Enerji şirketlerinin başta FAVÖK, kar ve özkaynak marjları olmak üzere önemli bilanço kalemleri ve bu kalemlerden çıkarılan marjların değerlendirildiği programda enerji sektörü şirketlerinin hisse performansları da değerlendiriliyor.

KARI NE SAĞLADI?

Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin enerji sektörüne şimdiye kadarki etkilerinin ele alındığı programda enerjide yılın üç çeyreğindeki görünüm detaylı bir şekilde incelenerek sektörün kar ve zarar rakamlarında ana etmenler tespit edilmeye çalışılıyor. Öztürk bu faktörlerin yılın geri kalanında şirketler açısından geçerli olup olmayacağına dair görüşlerini paylaşıyor.

ENERJİ KAYNAKLARININ DURUMU NE?

Yatırımcıların enerji hisseleri seçerken nelere dikkat etmesi gerektiği konusundaki fikirlerini açıklayan Öztürk, Türkiye'de temel enerji kaynaklarının durumu ile bu görünüm ile gelecekte nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair değerlendirmelerde bulunuyor.