Pavli Atölye Sorumlusu Gülşen Gürses tarafından festivale özel tasarlanan kahve çekirdeği ve çikolatadan yapılan elbiseyle podyumda yürüyen manken ilgi odağı oldu. Kimisi çikolata ve kahve güzeli ile selfie çekilirken, kimisi ise şaşkınlığını gizleyemedi. Ziyaretçiler, çikolata ve şeker elbiseli mankeni cep telefonlarıyla görüntüledi.
Edirne Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Kahve ve Çikolata Festivalinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Edirne’de Tarihi Karaağaç Tren Garı ve Lozan Anıtı önünde gerçekleştirilen festivale gelen fotoğraf sanatçıları da en güzel kareleri çekebilmek için birbirileriyle yarıştı.
Festivale özgü gerçek kahve çekirdekleri ve çikolatalarla süslenen elbise dikkati çekti. Pavli Atölyesince hazırlanan elbise ve taçla gezen model alanda yürümekte zorlandı.
5 KİLO ÇİKOLATA KULLANILDI
Festivalin adına uyumlu olması açısından bu şekilde bir anı bırakmak istediklerini söyleyen Pavli Atölye Sorumlusu Gülşen Gürses, "Hem kahve içelim, hem bunu görsel kurgusal fotoğraf atölyelerimizde kullanalım hem de böyle bir tasarım kıyafet hazırladık. Tamamen bitter çikolata ve kahve çekirdeklerinden oluşan bir elbise yaptık. Bütün gece uğraştım ve bunları yapıştırdım. Hepsi çikolata ve kahveden oluşuyor el emeği olarak hazırladım."
"Buraya yakışacağını düşündüğüm için halkın içine getirdim. Festival alanında ilerlemekte zorlandık. Çünkü herkes fotoğraf çektirmek istiyor, özellikle çocuklar çok beğendi. 1 metreyi bile 10 dakikada adım adım yürüyerek ilerledik. İlgi çok güzel. Daha önce de lavanta ve yaprak elbise yapmıştık. O zamanda çok beğenilmişti. Halkımız bu şekilde farklılıkları çok seviyor."
"Yaklaşık 5 kilodan fazla çikolatadan oluşan bir elbise tasarladık. Eteğinde de bitter ve beyaz çikolata var. Kahve çekirdeklerimiz de var. Kendim çikolataları eriterek parçaları etekte birleştirerek tasarladım. Festivalle özdeşleşmesi ve akıllarda kalması için bu şekilde bir şey düşündüm ve çok olumlu tepkiler aldım ” şeklinde açıklamada bulundu.
Kahve ve çikolatadan tasarlanan elbiseyi giyen Elif Durmaz, Çikolata ve kahve çekirdeklerinden oluşan bir elbiseyi giydiği için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.
Elbisenin gerçek çikolata ve kahve çekirdeğinden oluşması sebebiyle yolda ilerlemekte zorluk çektiklerini ve yoğun ilgi gördüklerini belirten Durmaz, “Herkes fotoğraf çekilmek istiyor yoğun ilgi var. Bu da bizi daha çok mutlu ediyor. Kahve çekirdeklerinden oluşan bir büstiyerimiz var, üzerini tüllerle süsledik. Altımızda gerçek çikolatadan eteğimiz var. El emeği ile kahve çekirdeklerinden oluşan bir tacımız var. Festivale yakışır bir farklılık oldu” dedi.
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