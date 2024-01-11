Bu duyular doğmadan önce gelişiyor! İşte anne karnındaki bebeğin inanılmaz becerileri!

5. Algılama ve Tepkiler:

Bebekler, anne karnındayken dış uyarıcılara karşı tepki vermeye başlarlar. Bu tepkiler genellikle anne karnındaki sallanma, dönme ve seslere karşı çırpınma gibi fiziksel hareketlerle gösterilir. Bu, bebeklerin çevreleriyle etkileşime geçmeye ve doğduklarında dünya ile daha kolay uyum sağlamaya yardımcı olur.

Kaynak: The Minds Journal